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港聞二

街坊：被捕男子常醉酒鬧事 打妻打母打女友

【明報專訊】白田邨縱火案的被捕情侶，街坊指他們經常爭吵。有街坊表示，男子有暴力傾向，「成日講粗口，喊打喊殺」，曾打其母親及前妻，近半年經常打泰籍女友，「夜晚嘈到嚇死人，日頭先瞓覺」。街坊又指男子有酗酒習慣，「飲到傻晒」，近日泰籍女友更被打至衝進街坊單位暫避。

泰裔女友年長9年 二人無業

被捕男子姓陳，39歲；被捕女子亦姓陳，泰國裔，48歲，洋名Montha，中文名叫阿玲。據悉，被捕男女均經歷婚姻失敗，近來譜出姊弟戀，二人無業及懷疑染有不良嗜好。被捕男子居住的單位外牆被重新髹油，單位鐵閘有心形塗鴉，大門亦有不少塗鴉，該單位及對面單位向走廊的氣窗曾被破壞，以木板及紙圍封。

女子日前被打 衝入鄰居家暫避

被捕男子報住石硤尾邨第22座一單位，同座街坊表示，男子經常醉酒鬧事，有一次更打破自己單位及對面鄰居單位的窗戶，並毁壞保安座頭的玻璃，曾被警方拘捕。約半年前，男子開始與一名泰裔女子交往，二人會在附近執拾垃圾變賣，但二人經常爭吵。街坊稱男子曾虐打女子，10多日前，泰裔女子被打至一度衝到鄰居單位內暫避。

街坊表示，被捕男子單位本為母親登記，婦人居住上址數十年，育有兩子兩女，被捕男子排第二。街坊說，男子曾在內地結婚，育有兩子，10多年前他從內地來港，與母親同住，其後申請其妻及兒子來港。妻兒來港後，男子經常虐打妻子，其妻來港兩三個月後帶同兒子搬走。其後男子又經常打母親，其母約兩三年前亦搬走，剩下男子自己居住，並曾因欠債至被人上門追數。

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