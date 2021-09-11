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白田情侶疑爭執縱火 街坊逃生墮斃 疑有人點煙頭1死12傷 情侶被捕重案調查

【明報專訊】石硤尾白田邨13座昨凌晨發生縱火案。一對情侶疑因感情問題在單位內爭執，其間有人以煙頭點火，火勢一發不可收拾，男女奪門逃去。單位火光熊熊，多名住客受濃煙所困無法逃生，起火單位斜對面一名男住客攀出窗外時，失足墮樓，送院搶救不治。消防員救出多名被困住客，共有12男女受傷，當中死者母親昏迷送院，情况危殆。消防認為起火原因有可疑，警方於事發後約7小時拘捕涉嫌縱火情侶，案件交由深水埗警區重案組跟進。

至昨晚，死者62歲母親情况仍然危殆，留醫東區醫院。另有3男2女情况穩定，留醫明愛醫院及瑪嘉烈醫院。其餘6名傷者已出院。

火警事發於昨凌晨2時21分，白田邨13座12樓一單位突冒出大量濃煙及火舌，火場面積約5米乘5米，起火源頭在單位內左邊位置。有住客睡夢中驚醒，報警求助。起火單位隔鄰住客在窗邊求救。消防接報趕至，架起雲梯，動用一條喉及一隊煙帽隊撲救。

死者父央消防救子 「佢大把前途」

救援人員其後在大廈對開發現一名男子倒地，疑從高處墮下，身體多處骨折，吐血昏迷，立即送往明愛醫院搶救，其後證實不治。墮樓男子李擴，34歲，居於起火單位斜對面，相距3個單位。警方稱當時濃煙湧入單位，懷疑死者攀出窗外晾衫架躲避濃煙，不慎失足墮斃。

死者父親聞噩耗後情緒激動，央求在場救援人員，「救救我個仔，佢大把前途」。死者母親其後亦被消防抬出，昏迷送瑪嘉烈醫院，其後轉送東區醫院；其28歲胞弟亦吸入濃煙不適，送院時需要氧氣罩協助呼吸。現場另有一名男子一度與母親失散，情緒激動跪地痛哭，其後獲悉母親獲救，與母親相擁而哭。

疏散900居民 民政局開放社區會堂

消防於大廈救出多名住客，火警中有6男6女傷者年齡15至83歲，分別送往3間醫院，另有約930名居民疏散。起火單位樓上多層單位外牆熏黑，消防員召來消防調查犬登樓調查，政府化驗所人員亦到場協助蒐證，約有20名受影響住戶未能返回單位。

民政事務局長徐英偉曾到場了解，當局會開放社區會堂，供受火警影響居民暫時棲身，亦會提供生活物資及食物。

警查煙頭致大火原因 未見助燃劑

深水埗警區助理指揮官（刑事）呂智豪表示，警方於火警發生後翻看大量閉路電視及根據鄰居消息，昨早9時許，在石硤尾邨22座一單位拘捕一名39歲姓陳男子及一名48歲姓陳泰裔女子，兩人為情侶關係，初步相信兩人因感情糾紛發生爭執，事後有人以煙頭點火引起火警，二人現正被扣留調查。他說，被捕女子居於起火單位，被捕男子居於石硤尾邨一單位，男子經常到女子家中探望對方，二人並非首次爭執，正調查為何一個煙頭引致如此大火。

消防區長（九龍西） 姚本恩表示，消防於今次火警調查中出動電子碳氫化合物探測器及火警調查犬，調查現場有否助燃劑，暫時未有發現。他說，火警火勢猛烈及有不尋常擴散，起火單位事前曾經有人爭執，認為起火原因有可疑。

住戶聞有人揚言「燒咗成個白田」

居於起火樓層的黃女士稱，一名中年泰裔女子獨居於起火單位。事發前約凌晨1時許，曾聽到兩名男子上門拍門，雙方隔門起爭執，聽聞其中一男子揚言，「你再唔出嚟，我燒咗成個白田都得呀！」未幾便發生火警。黃女士稱，當時火光熊熊，打開門已見「燒到冚冚聲」，幸最終獲消防員救出。有街坊則表示，前晚事發前被捕女子曾到附近便利店「賒飲品」被拒，其間被門外一名男子責罵。

相關字詞﹕墮樓 縱火

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