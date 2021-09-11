港島區議員宣誓 涉初選7人未過關 政府發信促解釋如何符「效忠」

東區區議員蔡志強昨於facebook表明拒絕宣誓，強調由參選至進入區議會，目的都是監察政府，並非效忠政權，不能委曲求全，宣誓後區議員作用「更加變得一無所有」，勉強留任亦只為歪曲條文背書，又在帖文寫上「光復香港，時代革命，五大訴求，缺一不可」。特首授權的監誓人民政事務局長徐英偉表示，蔡志強因缺席宣誓，被視為《宣誓及聲明條例》第20A條下拒絕或忽略作出誓言的情况，必須即時離任。

蔡志強拒宣誓缺席 即時離任

徐英偉稱，若對區議員宣誓有疑問會跟進，如涉違法行為，「有需要的話，我亦會將個案轉介給有關執法機構跟進」；至於另外3場宣誓儀式的安排，則會在完成首場宣誓儀式所有程序後盡快落實及適時公布。

昨日出席宣誓的24名港島區議員分別來自中西區、灣仔區、東區及南區。宣誓儀式由昨早9時開始，整個儀式歷時約一個半小時，全程閉門進行，會場外有多名警員戒備。據政府事後發布的片段，社區會堂台上擺放國旗、區旗，宣誓前先奏國歌，其後徐英偉發言，強調宣誓具法律約束力，宣誓人必須真誠信奉、嚴格遵從誓言；區議員再逐一上台讀出誓言。

多人曾借議辦 信指「組織/策劃/實施」

政府昨晚發稿，17名區議員宣誓獲確認，包括中西區議員楊浩然、彭家浩等民主派。政府稱，由於徐英偉對7名區議員（灣仔區楊雪盈、梁柏堅，南區彭卓棋，東區韋少力、陳榮泰、黎梓欣、蘇逸恒）的宣誓有效性存疑，已發信要求提供額外資料，以決定是否有效。翻查資料，7人分別曾參加初選、在初選名單排第二、簽「墨落無悔」抗爭派立場聲明書，或曾借出議員辦事處作初選票站（見圖）。

曾借出議辦作初選票站的黎梓欣表示，收到政府信件指其宣誓有效性存疑，需在下周一（13日）下午5時前進一步解釋。信中稱注意到黎梓欣曾「組織/策劃/實施/參與實施」去年民主派初選，意圖促致若干人士取得過半數立法會議席後，無差別否決任何政府建議、任命、撥款申請及《財政預算案》等，迫使政府接受要求，質疑如何符合擁護《基本法》、效忠特區的法定要求；信中並附上民主黨宣傳品，證明其議員辦事處曾借出作初選票站。

黎梓欣稱收信是意料之中，政府做事一向荒謬；她說有可能回覆政府，需作研究，惟認為轉機不大，「但要為初選抗辯一下，目的不是如政府所指」。她不後悔借出辦事處作票站，稱初選目的是令香港變好。被問到若最終被DQ（取消資格）會否司法覆核，黎說尚未研究，會與其他被DQ者商討。

黎梓欣：或為初選抗辯 梁柏堅：據理力爭

梁柏堅於facebook說一早準備好回覆內容；其後表示「從未有心存僥倖，只在乎據理力爭」，稱局長對其回覆是否「收貨」不到他控制，無謂多想。

至於獲裁定宣誓有效的區議員，本身為灣仔區議員的立法會議員謝偉俊宣誓後形容「儀式莊嚴」、「（儀式）百分百正常，無特別的drama（戲劇）」。南區區議會副主席司馬文表示，為堅守競選承諾而宣誓留任。

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