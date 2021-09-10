港聞

港聞二

安老院化身茶樓 喚醒腦退化院友

【明報專訊】安老院舍在疫情下禁止探訪，院友未能外出飲茶耍樂。有社企觀察到腦退化症長者缺少社交活動，身體機能加速退化，舉辦「流動五感大茶樓」活動，讓老友記重拾飲茶之樂。80後社企創辦人文慧妍（Queenie）指出，腦退化症長者即使反應遲緩，自我感仍然存在，冀透過茶樓此熟悉場景刺激他們的感官及記憶，引導他們自然作出反應，更有伯伯勾起與家人飲茶的回憶，吃得熱淚盈眶。

製道具布景更要「入戲」 伯伯邊吃邊泛淚

要將茶樓帶入院舍，最讓Queenie和一眾同事花心思的並不是食物，反而是布景、道具等細節，她們甚至準備「劇本」，安排好每個流程及各人的「對白」，令「店小二」Willa、部長Teresa、「知客」琛琛，活現在老友記眼前。店小二推着餐車的叫賣聲、大紅布景、懷舊音樂、現場切葱的香氣，刺激長者的五感六覺。Queenie觀察到有表現呆滯的長者，很快被熟悉環境勾起身體記憶，懂得招手要求斟水，叩枱表示謝意，或祝「部長」早日升職做經理。

絞爛點心製「軟餐燒賣」 社企盼夠錢續辦活動

為照顧有吞嚥困難的長者，團隊亦提供碎餐及軟餐︰從坊間茶樓購入點心，絞爛並加入軟餐酵素，再加熱及倒模造出點心形狀。軟餐燒賣加上軟餐紅蘿蔔粒點綴，外觀不輸巿售燒賣，色香味俱全，軟糯質感讓長者能輕易以舌尖壓爛，細味肉末香氣。Queenie稱，老友記食得開心，點心一籠接一籠，便是團隊最大的動力。

任職安老服務業的Queenie，因外婆生前未能找到提倡自主生活的安老院，兩年前創立The Project Futurus，舉辦軟餐工作坊等活動，倡議積極的樂齡生活。是次活動獲社創基金資助逾29萬元，以較廉宜價錢舉辦18場院舍及3場公眾體驗活動，Queenie冀資助結束後，可繼續有資金支持以恆常舉辦活動，惟社企資源有限，不時要自掏荷包補貼。她說社企服務對象狹窄，經營不容易，但有價值，「我哋都唔做，咁邊個做呢？」

相關字詞﹕軟餐 社企 腦退化症

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