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譚耀宗：人代周末擺街站 稱選委選舉氣氛如昔 「少人可投票較靜不奇」

【明報專訊】選委會選舉9月19日舉行，單是人大政協界別已有190席毋須選舉的當然選委。全國人大常委譚耀宗被問到如何看選舉氣氛稱，今次為修改選舉制度後首場選舉，「有些人都未必很掌握、很清楚」，並稱以往情况相近，「很多（界別）是間接選舉、不太多人有機會投票，相對較靜也不出奇」。譚預告周末將設街站，冀可宣傳政綱、聆聽市民意見，呼籲全體選委加入，預料全港各區有逾百街站「不出奇」。

籲「全體選委」加入 全港或逾百街站

保安局長鄧炳強昨發表網誌，稱選委會選舉、立法會及特首選舉中，局方會與其他政府部門緊密合作、制定妥善保安計劃，以應付可能出現的安全風險，確保所有選舉活動可順利、有序進行。

人大、政協當然選委昨舉行記者會，譚耀宗致辭時強調會在選舉上會以港澳辦主任夏寶龍「五個善於」為基準，即要身體力行、團結各界、愛國愛港、聚焦發展、改善民生，選出「有能力、有理想、做實事」的人成治港團隊。被問到特首林鄭月娥是否符合「五個善於」，譚稱選委會尚未組建完成，暫亦未聞何人準備參選。至於會否提名民主派參選，他僅引述國務院副總理韓正稱，新選舉制度不刻意剔除任何人、亦不搞清一色，愛國者範圍廣泛。

工聯會早前提出「新時代新工運」，會長吳秋北曾撰文批評「地產霸權」，被問到如何與界別內其他地產商代表合作，吳秋北稱選委來自各界別，有界別利益是正常，選委可體現廣泛均衡參與，若不能溝通、妥協，社會不會進步。他說，地產霸權、貧富懸殊是整個社會的問題，工聯會、人代政協亦應共同解決，推動社會發展。

未聞選委人大化 改功能「冇話冇空間」

早前有報章引述消息稱選委會將「人大化」，政府要每年向選委會提交工作報告、要求官員出席會議接受質詢等。譚耀宗稱未聞有關消息，對於有否改變功能的空間時，他稱「冇話冇嘅」，1500名選委在社會上不同崗位均很活躍，如何進一步發揮功能未有定論，相信仍是探討階段。

譚耀宗昨承諾人大代表將做好4方面工作，包括（1）履行憲法、法律職責，成為港人維護國家主權、安全及發展利益的表率；（2）團結各界維護社會和諧穩定；（3）關心香港經濟民生問題，成為香港融入國家發展大局的橋樑；（4）傳遞香港社情民意、為民排憂解難。

全國政協常委唐英年稱，政協工作包括（1）捍衛一國兩制、落實愛國者治港原則，選出合資格管治團隊；（2）推動香港融入國家發展大局；（3）關注民生，收集市民需求及急需改善的民生問題，反饋特區管治團隊、督促回應港人關切民生問題；（4）團結各方。

相關字詞﹕人大政協 當然選委 選委會 選委會選舉 愛國者治港 譚耀宗

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