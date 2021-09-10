康森南移打風不成 未來數日空氣質素轉差

澳門昨掛1號風球 康森吹向海南島

另外，澳門氣象局於昨午6時發出1號風球，截至昨晚8時，康森集結在澳門東南偏南約710公里，大致吹向海南島。

環保署昨表示，受康森及燦都下沉氣流影響，本港未來數日受一股背景臭氧水平較正常為高的大陸氣流影響，微弱風勢不利空氣污染物擴散，預料空氣質素在未來數日、直至下周二（14日）會轉差，一般及路邊監測站健康風險級別可能達至高或以上水平。

天文台：掛1號風球機率較低

天文台前日預測，康森及燦都將相繼進入本港800公里範圍，昨或需發出1號戒備信號，惟結果不似預期。天文台解釋，昨最新天氣觀測資料及模式運算結果顯示，康森移動路徑較早前預測偏南約100公里，與香港距離較遠，香港離岸吹強風的風險減低，因此即使康森進入本港800公里範圍，對本港風力影響較之前預測為低，發出1號戒備信號的機率亦較低。