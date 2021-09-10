中大港大研軟體機械人精準滅殺癌腫

實時磁力共振圖導航 手術室外操控激光

頭頸癌即口腔、咽喉、鼻咽及鼻腔等部位的癌症，是全球第七位最常見癌症。傳統頭頸癌微創手術依賴金屬製器具、配合顯微鏡深入患者咽喉，團隊研發塑料製手術機械人系統，較柔軟及靈活，並配備磁力共振系統，患者佩戴設有追蹤器的口腔固定器，引導激光光纖深入口腔，配合能轉向的液壓軟體機械，方便醫生在磁力共振手術室外操控激光路徑，再以激光熱力殺死腫瘤組織，平均誤差小於200微米。

中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系副教授陳英權稱，醫生過往依賴術前磁力共振掃描造影掌握腫瘤的位置，咽喉通道因狹小曲折，顯微鏡難準確觀察腫瘤，有些腫瘤處於口腔黏膜下，醫生靠伸手摸索，影響消融準繩。實時磁力共振系統讓醫生監測腫瘤，有助準確投射激光，減低未完全清除腫瘤的復發風險，亦避免觸及其他健康的組織。陳認為，系統有助減輕醫生施術的壓力，經驗較淺的醫生均能駕馭，長遠可惠及更多患者接受手術。

顯微鏡難準確觀察 系統可減醫生壓力

中大醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系名譽臨牀導師陳寶玲醫生則表示，部分患者因未能張大口腔或舌頭腫大，只能選擇動刀，對身體的創傷較大。港大工程學院機械工程系副教授郭嘉威說，本港醫院暫未有磁力共振手術室，加上系統需在不同地區做測試，擬在內地磁力共振手術室測試系統；亦擬縮小系統的體積，助伸入鼻腔等更狹窄部位。