港聞

港聞二

發改委副主任：橫琴不搞註冊經濟

【明報專訊】中共中央、國務院近日發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，國家發改委副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任叢亮（圖）昨概括方案內容：一條主線、四大定位、三階段目標、四大任務等。他說橫琴發展新興產業「不搞註冊經濟」和「總部經濟」， 而是發展實業、解決就業。澳門方面表示，橫琴粵澳深度合作區為澳門經濟適度多元發展創立新平台、帶來新機遇。

叢亮：發展實業解決就業

央視引述叢亮稱，一條主線即促進澳門經濟適度多元發展；四大定位即促進澳門經濟適度多元的新平台、便利居民生活就業新空間、豐富一國兩制實踐新示範、推動大灣區建設新高地；三階段目標對應澳門2024年、2029年兩個任期時間，以及內地2035年現代化建設目標，提出體制機制、產業發展、公共服務水平等發展目標；四大任務即發展新產業、建設便利生活就業新家園、構建一體化高水平開放新體系、健全粵澳共商共建共管共享新體制。而若干保障措施，即是全面加強合作區黨的領導和黨的建設、強化法治保障、加大賦權力度等。

指產業基礎相對薄弱

下一步定支持政策鼓勵產業目錄

針對方案提出在合作區發展科技研發和高端製造、中醫藥等品牌工業、文旅會展商貿、現代金融等產業，叢亮表示，橫琴產業基礎相對薄弱，方案確定支持政策包括建設科技基礎設施，實施國際大科學計劃和工程；實行一線放開，除規定不予免稅貨品，其他貨品免稅進入。對符合條件企業產品，經二線進口免稅。符條件企業減按15%的稅率徵收企業所得稅。對區內工作高端和緊缺人才，個人所得稅稅負超過15%的部分予以免徵等。

叢亮稱，下一步將與粵澳兩地和有關部門，制定合作區鼓勵類產業目錄。

澳行政法務司長：研簡化中成藥上市審批

新華社引述澳門行政法務司長張永春稱，橫琴合作區為澳門帶來新的機遇，主要體現在發展中醫藥等，研究如何簡化澳門外用中成藥在大灣區上市審批流程；同時將會重點發展集成電路、新材料、新能源、大數據、生物醫藥等，大力發展特色晶片設計等微電子產業鏈。

（大灣區）

相關字詞﹕一線放開 2035年現代化建設目標 大灣區 總部經濟 註冊經濟 橫琴方案

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