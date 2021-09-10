前海擴區拓空間：惠港現代服務業

叢亮：擴區後大增產業發展用地

深圳市長稱三分一新地供港企

叢亮指出，《前海方案》重點是擴區和改革開放，目前有大量香港現代服務業企業通過前海進入內地市場，但受區域範圍限制，發展需求難充分滿足；擴區後可供產業發展用地將大幅增加，香港優勢可發揮得更好，為香港創造更多機遇。深圳市長覃偉中補充，前海擴區後，市政府會將三分之一新出讓產業用地「面向」港資港企。

叢亮稱擴區提供更大空間深化改革開放前海，稱開發建設已11年，區域範圍制約前海改革發展，擴區令制度創新和產業升級覆蓋面更廣，能更好地擔當先行先試角色，為進一步深化改革開放創造條件。

是次前海擴區，新增區域包括南山區及寶安區部分用地。叢亮表示下一步是研究探索將南山、寶安兩個行政區的屬地管理，和區內被劃入前海範圍用地的經濟管理適度分離，並解決相關管理體制問題，以及逐步將現時前海如金融改革創新、法律事務合作等已有的政策覆蓋到擴區後的新區域。

人行：日內啟動跨境理財通債券通

人民銀行副行長潘功勝則提到，人行會繼續聯動前海作為擴大金融業對外開放試驗示範窗口，以及香港作為國際金融中心的作用，包括繼續利用香港國際金融中心地位推動人民幣國際化，將前海作為落實金融業負面清單，對接國際標準的試驗地點，以及加快中港金融市場互聯互通，包括將於近日正式啟動跨境理財通和南向債券通（相關新聞刊B2）。

李家超：港青灣區就業計劃 逾2萬份申請

《前海方案》繼續提出要為港澳青年在前海創業就業等提供便利。政務司長李家超表示，特區政府今年初推出大灣區青年就業計劃，提供近3500個職位空缺，求職申請逾2萬份，至今有800多名大學生獲招聘入職，其中530人在深圳工作。特區政府會收集僱主和就業者意見，確保計劃達預期成效。

洪為民：方案重點深化改革 放寬港企限制

港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民表示，前海擴區對佔地較多的範疇，例如建校區、設新科研機構、海洋經濟發展等有利，但認為方案重點應是當中「深化改革」部分，放寬本港公司入前海的限制。他舉例，現時本港律師必須與內地律師行合伙，亦不能擔當大股東、合伙人，對於需負法律責任的專業行業而言，貿然與內地公司合伙有風險，日後會探討可否放寬有關限制。

另外，律政司長鄭若驊昨出席「香港法律專業在粵港澳大灣區執業及其他機遇」宣介座談會致辭表示，前海方案有關法律和爭議解決業務的措施有5方面，其中包括完善「港資港法港仲裁」。鄭表示，前海面積擴大後，相關適用企業必然更多，律政司會繼續與內地探討完善機制，並與深圳研究完善相互認可和協助公司清盤及債務重組的司法協助措施。

明報記者

（大灣區）