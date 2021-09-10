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副經理推翻商救火供辭 「潛意識覺得發生過」

【明報專訊】時任時昌迷你倉副經理宋國光（圖）昨早繼續作供，並推翻前日關於與同事商討救火的供辭，稱之前的說法是「潛意識覺得發生過」，不肯定是否屬實。死因裁判官追問：「既然你不肯定，點解講了堆嘢出來？」

庭上播放2016年6月21日迷你倉閉路電視片段，顯示一名淺色上衣男子在最先起火的3樓迷你倉外徘徊。宋國光起初否認是片中男子，及後表示有類似衣服，可能是片中人。

閉路電視未拍到 稱或記錯對話地點

死因研訊主任表示，閉路電視拍不到宋國光所說，他與兩名同事在倉外商量救火逾3分鐘一事。宋國光堅稱有過上述對話，「佢哋想救火，我話綁住毛巾都無用」，但承認可能記錯對話的長度和地點，亦承認不太肯定倉外濃煙情况。

死因裁判官黃偉權一度質疑，宋國光前日作供語氣肯定，昨日卻否定大部分供辭。宋國光回應，之前的供辭是「下意識」覺得發生過的事。黃官追問：「你係潛意識、下意識定有意識覺得件事發生過？」宋國光承認是「潛意識」的想法，又稱事前想不到火勢如此嚴重，「覺得好sorry」。

巡倉報告顯示，俗稱「貓頭鷹燈」的應急照明燈欠缺維修逾半年。在死者家屬一方盤問下，宋國光表示，印象中3樓迷你倉設有照明燈，「但報告咁講，我都唔肯定」。

（迷你倉大火）

相關字詞﹕淘大工業村迷你倉大火 時昌迷你倉 死因研訊

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