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消防：迷你倉如木人巷 承建商：巡查無叫拆嘢

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火致兩消防員殉職，死因聆訊昨踏入第七日。承辦迷你倉工程的裝修公司東主表示，一名自稱「專家」的男子負責設計迷你倉格局和提供物料，該公司只負責執行設計方案。裁判官聞言稱，「佢叫你做就做，有安全問題你要負責的。」消防處一方在盤問時形容，若發生火警，逃生者要避開所有打開的閘門，情景猶如木人巷，東主回應「消防員巡查都無objection（反對）我，無叫我們拆嘢」。

稱格局由「專家」設計 不知對方資歷

泰發工程有限公司東主王岱（圖）表示，公司於2004年起承辦淘大工業村1至7樓的時昌迷你倉裝修工程，包括鋪設電線、光管和風扇等。王岱事後錄取的書面供辭提及公司亦負責安裝冷氣機，他昨在庭上澄清口供有錯誤，「所有冷氣機是時昌（迷你倉）自己做」。

王岱透露，一名自稱「迷你倉專家」的男子負責設計1至2樓的迷你倉，他只是將類似的裝修方案套用在3樓迷你倉，並採用對方提供的「澳洲物料」，其間沒有理會安全規格的問題。在死者家屬一方盤問下，他承認不知道「專家」資歷，亦不清楚「澳洲料」是否在澳洲製造。死因裁判官黃偉權聽罷表示，「你都幾特別，你咩都唔問，佢叫你做就做」。

未理材料安全否 官：專家叫你做就做？

從呈堂圖則可見，最先起火的3樓迷你倉間隔密密麻麻。王岱強調，倉內格局由「專家」設計，又指主要的走廊有1.6至1.7米闊，橫巷約有1.2米闊，全部符合走火通道的1.05米闊度要求。代表消防處的大律師伍健民問到，迷你倉間隔是否太密集，王岱表明「萬多呎來講，甲級寫字樓都間好多地方，人流仲多」，又說「專家叫咁做，我一定信專家啦，大佬」。

承建商：走廊闊度合規 消防：開閘剩30厘米

消防處一方表示，迷你倉的閘門都是往外開，如果所有閘門被打開，只剩20至30厘米闊的空間讓人通過，逃生者要像穿過木人巷一樣，穿過所有閘門才能往前走。王岱形容這些是工程細節，「消防員巡查都無objection（反對）我，無叫我們拆嘢」。

大火在2016年6月21日發生，最先在3樓迷你倉起火。庭上透露，涉事3樓總面積為1.2萬平方呎，共301個大小不一的迷你倉。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）

相關字詞﹕殉職消防員 淘大工業村迷你倉大火 時昌迷你倉 死因研訊

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