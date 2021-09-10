東涌線延線料2029年竣工 東西各增一站

環評報告今年第4季交環保署

離島區議會下周一（13日）開會討論東涌線延線最新進展。路政署與港鐵向區議會提交文件指出，該項目現正作詳細設計，另為確保東涌線延線的設計、建造及營運符合環境評估條例，環評報告預計今年第4季提交環保署。

東段地面站 配高架車站大堂

西段地底站 未來東涌線終點

文件指出，東涌線延線項目主要分兩部分，「東涌東段」將於東涌東填海區建造擬議的東涌東站，涉及對現有東涌線約1.2公里長路軌作改道。東涌東站為地面車站，設高架車站大堂。至於「東涌西段」將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約1.3公里，於逸東邨以西建造擬議的東涌西站。東涌西站為地底車站，將成為未來東涌線的新終點站。

新區2024入伙 區議員促加快進度

民主黨離島區議員徐生雄稱，東涌線延線拖延多年，以致出現規劃落後於市民需求，情况有如發展新界新市鎮。他表示東涌新市鎮擴建部分最快2024年有首批居民遷入，惟擬議的東涌東站要到2029年才落成，居民成為開荒牛，要靠其他交通工具接駁東涌站，加重區內交通擠塞問題。

徐亦質疑延線工程是否要用6年時間興建，希望港鐵提早展開工程及研究壓縮施工時間，提早於2029年以前竣工。他又批評港鐵宣傳不足，不少居民反映未能參與港鐵舉辦的居民簡介會，促港鐵加強宣傳，聽取居民意見。