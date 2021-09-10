駕運泥車翻斜坡 工人被壓斃

工友用挖泥機推開運泥車救人

事發昨早11時許，下白泥稔灣路正做開闢魚塘工程，43歲姓楊男工人在操作小型運泥車時，連人帶車墮下一個不足兩米深的小斜坡，被壓於運泥車下。其他工人見狀即用挖泥機推開運泥車及報警。消防其後到場將楊救起，交救護員送往天水圍醫院救治，當時楊已無呼吸脈搏，經搶救後不治。

警方及勞工處事後到場調查。意外現場留下一部俗稱「雞頭」的挖泥機，山坡下則有一部翻側的小型運泥車。據了解，死者屬自僱，當時正做開闢魚塘工程，另一名同屬自僱的工友則負責操作挖泥機挖起泥土，放到死者操作的運泥車上運走。有工友得悉楊傷重不治後，昨午返回現場拜祭。

工程師指座位外露 疑曾改裝

中科興業董事總經理、建築工程師潘焯鴻質疑涉事運泥車曾改裝，指其駕駛員座位外露，保護明顯不足，且後方泥斗疑似自製加裝，質疑不合規格。他說，在工程時使用無保護的運泥車，若不慎被挖泥車撞到，後果不堪設想。他稱正常程序下，除要使用合規格機械外，更要有指揮員環顧四周情况，協助駕駛員安全施工。

工業傷亡權益會對意外表示非常難過，提醒有關工程事前應由合資格工程師評估風險，並在施工期間檢討，同時應委任合資格土力工程人員在工地監督，確保停放挖土機或其他機械裝置的地點穩固堅實，操作車輛時亦不可太貼近斜坡邊緣。