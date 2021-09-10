駕運泥車翻斜坡 工人被壓斃

【明報專訊】一名中年工人昨日在元朗下白泥稔灣路操作小型運泥車時翻下小斜坡，被壓於運泥車下，送院不治。勞工處正調查意外起因。
工友用挖泥機推開運泥車救人
事發昨早11時許，下白泥稔灣路正做開闢魚塘工程，43歲姓楊男工人在操作小型運泥車時，連人帶車墮下一個不足兩米深的小斜坡，被壓於運泥車下。其他工人見狀即用挖泥機推開運泥車及報警。消防其後到場將楊救起，交救護員送往天水圍醫院救治，當時楊已無呼吸脈搏，經搶救後不治。
警方及勞工處事後到場調查。意外現場留下一部俗稱「雞頭」的挖泥機，山坡下則有一部翻側的小型運泥車。據了解，死者屬自僱，當時正做開闢魚塘工程，另一名同屬自僱的工友則負責操作挖泥機挖起泥土，放到死者操作的運泥車上運走。有工友得悉楊傷重不治後，昨午返回現場拜祭。
工程師指座位外露 疑曾改裝
中科興業董事總經理、建築工程師潘焯鴻質疑涉事運泥車曾改裝，指其駕駛員座位外露，保護明顯不足，且後方泥斗疑似自製加裝，質疑不合規格。他說，在工程時使用無保護的運泥車，若不慎被挖泥車撞到，後果不堪設想。他稱正常程序下，除要使用合規格機械外，更要有指揮員環顧四周情况，協助駕駛員安全施工。
工業傷亡權益會對意外表示非常難過，提醒有關工程事前應由合資格工程師評估風險，並在施工期間檢討，同時應委任合資格土力工程人員在工地監督，確保停放挖土機或其他機械裝置的地點穩固堅實，操作車輛時亦不可太貼近斜坡邊緣。