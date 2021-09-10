警搗電騙控制中心拘7人 飛虎爆門免證據被毁

單位隱蔽 有鐵閘玻璃門木門

據了解，由於涉案工廈單位相當隱蔽，門口有鐵閘、玻璃門及木門，警方為免開門需時而令騙徒趕及銷毁證據，遂出動飛虎隊協助爆破，相信涉案單位被用作電話詐騙集團的控制及指揮中心。

擒女主腦 檢200潛在受害者資料

被捕4男3女年齡介乎18至36歲，包括36歲女主腦及一名18歲少女，他們大多數無業，當中負責財政及訓練的成員與主腦相識，其他電話推銷員在網上招聘，部分人有黑幫背景。警方在行動中檢獲15萬元現金、200個放於夾萬內的潛在受害者資料、15部電話、5部電腦、1部假扮銀行錄音的分流器，以及一個寫有該月份更表分工的白板。

灣仔警區總督察（刑事）何兆東表示早前接獲報案，有受騙事主稱今年8月26日接到自稱中國銀行職員電話，聲稱可為其申請低息貸款，事主表示有意借貸後，對方即將其轉介至聲稱私人貸款公司的職員處理申請。該職員其後邀約事主到灣仔一間茶餐廳洽談，稱可提供一筆30萬元貸款，但事主需先給2.8萬元保證金，以證明自己有能力還款，事主不虞有詐付款，並與對方簽署一張極為簡陋、類似發票的「證明文件」。

個案：要求2.8萬保證金 簽簡陋文件

事主其後到相關財務公司，欲以發票取貸款，對方稱沒相關借貸紀錄，事主方知受騙。據了解，30多歲的事主為地盤工人，在其他財務公司有欠債，冀借30萬元一次過還清貸款。

分工仔細 扮銀行職員設計對白培訓等

何兆東續稱，涉案集團分工仔細，例如有人負責假扮銀行職員或律師行職員打電話，並有「刀手」相約事主見面收款，另有人充當培訓員角色，設計詐騙對白及訓練其他推銷員。他說今次騙徒只騙取小量保證金，以「密少少賺多啲」方式騙財，平均每日接觸4至5名事主。警方提醒市民應慎防電話騙案，留意貸款職員不會相約市民到茶餐廳見面，更不會只與借貸人簽署簡單發票。