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東涌線隧道沉降超標 新尖沙嘴消防大樓停工

【明報專訊】港鐵東涌線九龍站至奧運站之間隧道沉降超標，政府昨日公布渡華路尖沙嘴消防局綜合大樓進行地基工程期間，其中一個監測點在周二（7日）的沉降幅度達20.27毫米，超出20毫米的停工指標，同日暫停相關工程。政府稱工程沒影響鐵路設施結構和運作安全，會要求工程承建商制訂緩解措施。

因應西九文化區發展，政府計劃分階段搬遷位於廣東道的尖沙嘴消防局，連同位於九龍灣宏照道的消防同樂會和其他消防設施，搬到渡華路一幅鄰近港鐵九龍站的用地。建築署資料顯示，工程承建商為精進建築，合約費用涉約7.97億元，項目上年度動工，預計2023/24年度竣工。

九龍站至奧運站一監測點沉降20.27毫米

港鐵昨日稱，去年7月開始一直密切監察尖沙嘴消防局綜合大樓建築工地，並要求承建商於九龍站至奧運站之間的鐵路隧道多個位置設置監測點，港鐵鐵路保護組人員於周二（7日）的監察中，發現有監測點錄得沉降幅度達到20毫米的停工指標，按既定機制，聯同政府部門要求承建商暫停導致鐵路沉降的相關工程。

政府發言人表示，應港鐵要求，在鐵路保護區內的相關工程已於周二暫停，屋宇署和建築署派員視察有關鐵路隧道後，確認結構安全，機電工程署亦已檢視港鐵提交與鐵路運作安全相關的監測紀錄，確定鐵路狀况符合安全運作要求，有關建築工程沒影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。按現行鐵路保護機制，港鐵聯同相關政府部門昨向承建商發出指示，要求暫停在鐵路保護區內的工程。

政府確認鐵路結構安全

政府表示，建築署會聯同港鐵要求承建商制訂緩解措施，並採取減低對鐵路設施影響的施工方法，如接獲承建商的緩解措施方案及復工要求，建築署會再審批申請，機電署亦會確定港鐵有嚴謹的監測措施；若承建商同時建議調整暫停相關工程的監察指標，建築署會在諮詢港鐵及其他相關政府部門後按情况考慮，當復工要求獲接納後，建築署、屋宇署及機電署會向公眾公布決定。

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