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港聞二

男警踢子虐兒 官准守行為

【明報專訊】去年網上流傳一條虐兒片段，一名男子不斷指罵及腳踢男童，更大聲指罵他「垃圾」、「搞搞震」，一名警員其後被捕，被控一項蓄意襲擊令兒童蒙受傷害罪，案件昨在東區裁判法院提訊。控方申請以簽保守行為方式處理，解釋被告與男童關係改善，態度有轉變，現時相處融洽，男童母親亦不再追究。主任裁判官一度質疑，證物顯示暴力程度頗高，形容被告當時完全失控，惟顧及男童及男童母親意願下令被告自簽2000元及守行為3年，另須支付堂費1000元，及繼續接受心理輔導。

控方：男童母親不追究

官質疑被告完全失控

警方回覆本報查詢稱，該名警務人員隸屬中區警區，現正被停職。警方會進行紀律覆檢及跟進。

被告姓曾（42歲），報稱警員，被控去年1月13日在鴨脷洲海怡半島某單位內，身為超過16歲而對一名5歲的男童X負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊該男童X，其方式相當可能導致男童X受到不必要健康損害。

辯方庭上稱，被告與太太正進行婚姻訴訟，每兩個月接受一次輔導。主任裁判官徐綺薇表示，案情非常嚴重，一經定罪可即時判囚。惟顧及控方證人意願，案件繼續發展，或對X及其母造成衝擊，故批准案件以簽保守行為方式處理。

案情指，案發當日下午1時半，被告大聲責罵X「好×討厭」、「垃圾」，其間曾舉起雙手抓向X的雙耳位置及掌摑X，並把X由房間拉出客廳，並用腳踢X。X母透過家中閉路電視目睹事件，將片段交給警方和告知社工。X送院後，發現兩側耳垂有約1厘米刮痕。被告警誡下表示，兒子不滿外傭準備的食物而拍打其嘴巴，並將食物倒在地上，因此責罵他。

【案件編號：ESCC1668/21】

相關字詞﹕簽保守行為 虐兒 警員

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