旅發局「大城小區」推廣西九龍 設計5路線漫步50景點 行老店尋新味 腐乳變出卡邦尼

料深度藝術文化遊成趨勢

程鼎一：地道文化推介海外

旅發局總幹事程鼎一表示，M+博物館及故宮博物館即將開幕，加上深度旅遊及藝術文化旅遊將會成為趨勢，希望連結西九與毗鄰的油麻地及佐敦，讓當區市民及大衆率先重新認識西九龍的獨特地道文化，再推介予海外及內地旅客。

美食路線推介百年腐乳店

四代傳人身兼奏笛家不誤守業

是次旅發局推出5個主題漫步路線（見圖），包括探索建築、傳統手作、沿海藝術、「打卡」及美食，共介紹逾50個特色景點及店舖。美食路線中，位於佐敦閩街的百年老店廖孖記在1905年創立，其後專門做腐乳，守業百年，如今店面貼滿舊照，亦有不少上世紀的廣告插畫，藝人周潤發、李司棋均是熟客。第四代傳人廖晃業是長笛演奏家，他笑說音樂生涯從「廖孖記」開始，皆因爸爸是音樂發燒友，耳濡目染下，自己亦踏上音樂之路，留學外國時只吃得慣家裏的醬料，外國同學嘗過都讚不絕口。

廖晃業的媽媽蔡世美喜歡研發新醬料，至今已研發過10款。最讓蔡世美自豪的是她研製的蒜蓉腐乳醬，加在意粉當作芝士，竟然有卡邦尼意粉的感覺，「佢哋（子女）鍾意食意粉，我就嘗試放入意粉，撈入去又OK」。她又試過用廖孖記磨豉醬烹調韓國大醬湯，「味道好飲，真係似韓國味道」。廖晃業說，地舖位置一直沒變，但周遭改變甚多，不少街坊常問他們「係咪搬咗」，「圍住我哋嘅嘢不斷變，但我哋唔會變」。

手作路線介紹工藝匠人

檀香店：時興品香 年輕客人佔半

隨路線「傳統手作」可走到逾60年歷史的「祥盛檀香扇莊」，第二代掌舵人羅業強表示，檀香扇、點香讓人感覺古板，但近10年年輕顧客增加，年輕客人比例從只有兩成，到今日年輕客人佔一半。他估計，時興流行冥想、「品香」，令點香再不是古舊的代名詞。旅發局亦有焦點推介「十大打卡攻略」，推介市民到上海街抽水站紅磚屋、油麻地果欄壁畫、美都餐室、廟街等拍照留念，體驗於社區發掘驚喜。