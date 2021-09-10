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城大研快速過濾病毒通風系統 盼紓負壓病房負擔

【明報專訊】新冠疫情高峰時期，公立醫院負壓病房使用量持續高企，城大機械工程學系研發能快速過濾新冠病毒的通風系統，在病牀範圍搭建支架及膠罩，過濾系統兩分鐘內能將密封範圍內的氣溶膠徹底抽走，每小時換氣可達26次，較負壓病房更高，而成本僅需數千元，8月開始於港怡醫院病房試用。團隊冀日後可應用在機場、診所等高風險地方。

每小時換氣26次 較負壓房高

負責研究的城大機械工程學系助理教授Steven Wang解釋，系統原理類近負壓病房，在病牀搭建高約1.5米、設有抽氣口的聚氯乙烯（PVC）支架，再以含抗病毒塗層的透明膠罩覆蓋，患者飛沫會經抽氣口抽到濾網，過濾系統鎖住飛沫中的病毒，並以UVC燈殺死，再將淨化空氣送回病房，阻止病毒隨氣溶膠擴散。Steven Wang稱，膠罩內外空氣壓力相距大，患者飛沫及醫療程序產生的氣溶膠不會流出罩外，料每半年需換一次過濾器。

成本數千元 港怡試用

團隊8月開始於港怡醫院病房試用系統，會同時監察空氣流量、溫度、氣壓、氧氣及二氧化碳水平，但暫未應用於真實患者；系統成本每個數千元，搭建支架及膠罩平均要5分鐘，團隊期望系統有助紓緩負壓病房壓力，可應用於診所、機場等地方，隔離疑似新冠患者。

團隊亦正與港怡醫院商討合作，研究在洗手間坐廁加裝小型過濾系統，利用安裝在廁板的抽氣口，迅速抽走及過濾冲廁產生的氣溶膠，避免病毒散播。團隊稱，每次冲廁平均會濺出約550萬顆水珠，即使蓋上廁板冲廁，病毒仍有可能透過氣溶膠停留廁格，該系統能在5秒內抽走冲廁時產生的氣溶膠，並以UVC燈殺死病毒，剩餘已潔淨的氣溶膠，會經由渠道排走，料每3至4個月需更換一次過濾器。

（新冠疫情）

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