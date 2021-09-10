通關商討港爆疫防控力 聶德權：最重要畀到信心

行政長官林鄭月娥日前表示已向中央提出就兩地通關問題「專家對接」，商討通關條件。被問到對接工作是否已開展，公務員事務局長聶德權回應，目前中央與港府商討，包括本港防疫措施，以及一旦出現爆發的防控能力，「最重要畀到信心」，又指有關商討牽涉多個範疇，是未來的重點工作。

食物及衛生局長陳肇始指出，港府透過聯防聯控機制與內地溝通，內地專家曾分享防疫經驗，以及就病人治理、出院標準等互相交流，當局期待與內地專家對接。至於是否要待明年3月冬奧結束後才能與內地通關，以及本月底未必達到七成接種率，本港是否短期內無法放寬防疫措施，聶德權及陳肇始均沒有回應。

本港昨日新增兩宗新冠確診，均屬輸入個案，包括一名周二（7日）從菲律賓抵港的33歲女外傭和一名曾前往美國和韓國的56歲男子。二人已接種兩劑復必泰疫苗，其中外傭在菲律賓打針，他們均無病徵，並驗出L452R變異病毒株。

昨兩輸入 兩宗海外確診

上述男患者離港前病毒檢測陰性，回港後在機場採樣驗出病毒陽性，曾居於跑馬地藍塘道安碧苑，並在灣仔皇后大道東金鐘匯中心工作，患者8月17日最後上班，上述兩個地點前日已納入強制檢測名單。昨日初步確診個案少於5宗。

另外，衛生防護中心接獲英國通報兩宗海外確診，包括曾居於薄扶林碧瑤灣19座的16歲男子，及曾居於界限街根德閣3座的51歲男子，兩處住所昨納入強制檢測公告。

澳門周四公布有條件放寬5類在港長期逗留的「非居民外國人」入境，包括已有居留許可者；外地僱員身分逗留許可者；澳門居民配偶或近親；參加重要商務、學術或專業活動者；高等教育學校學生，下周三起可申請，最快9月20日可入境。申請人21天內須未曾離開中港澳並完成接種，或有不必接種醫生證明等。入境時要有病毒陰性證明，及要醫學觀察14天。

（新冠疫情）