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員工獲證不宜打針 酒店要脅解僱逼打

【明報專訊】特首林鄭月娥及公務員事務局長聶德權先後呼籲企業跟隨政府，採取「打針否則自費定期檢測」措施，鼓勵員工接種疫苗。職工盟稱過去3日接獲5宗求助，有非檢疫酒店的寫字樓員工縱出示醫生證明暫不適合打針，仍被僱主要求本月內接種否則解僱。職工盟認為，若非指明要打針的行業，僱主不應強迫員工接種，應用正面方法提供誘因。

職工盟總幹事蒙兆達表示，過去3天接獲5宗求助，除上述非檢疫酒店的寫字樓員工，另有未打針收到解僱信的國泰航空員工，需在一個月通知期後離職，但國泰未交代長期服務金補償方案。蒙兆達批評港府設硬指標「谷針」，不斷呼籲私營企業打針的做法強硬，無視僱員個人意願，亦對不願或不適合接種者構成就業歧視。他說，即使有員工就範接種，亦會對公司反感，勞資關係惡化，若致人才流失對公司造成反效果。

蒙認為，若不屬於法例指明必須打針的行業，僱主不應附和政府強硬谷針，而應用正面方法提供誘因鼓勵；若僱主認為未打針者定期接受病毒檢測對工作環境、職業安全重要，應由僱主承擔相關費用，而非轉嫁僱員。

聶德權昨在記者會稱，接種疫苗可保護企業員工及企業不會因疫情爆發而運作停頓，認為「打針否則自費定期檢測」措施提供兩方案供員工選擇，做法合情合理。對於國泰解僱沒打針、沒醫生證明的員工，他稱機場須嚴陣以待防輸入，打針為員工提供保護，至於個別企業安排，由企業按法例處理。

（新冠疫情）

相關字詞﹕定期檢測 聶德權 國泰航空

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