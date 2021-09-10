港聞

港聞二

未打針近半滿60歲 長者中心力谷 11月關5私院接種中心 其餘運作至年底

【明報專訊】本港新冠疫苗接種至昨日突破800萬劑，接種率（以首針計，下同）為63.8%，但公務員事務局長聶德權稱現陷「樽頸」，單日僅逾1萬人打針，除非本月每日回升至逾2萬人接種，否則延至10月才達七成接種目標。現約243萬未打針者中，逾116萬年滿60歲，佔近一半。行會成員林正財指出，若長者接種率低，港府「不敢」放寬措施或通關，相信要達七八成放寬才較安全，全港逾300間長者中心及健康中心將集中鼓勵活躍於社區的長者打針。

本港新冠疫苗接種至昨日突破800萬劑，接種率（以首針計，下同）為63.8%，但公務員事務局長聶德權稱現陷「樽頸」，單日僅逾1萬人打針，除非本月每日回升至逾2萬人接種，否則延至10月才達七成接種目標。現約243萬未打針者中，逾116萬年滿60歲，佔近一半。行會成員林正財指出，若長者接種率低，港府「不敢」放寬措施或通關，相信要達七八成放寬才較安全，全港逾300間長者中心及健康中心將集中鼓勵活躍於社區的長者打針。

本港購入科興及復必泰各750萬劑，聶德權表示，現時有675萬劑復必泰已運抵香港，已接種逾500萬劑，約有170萬劑存貨，另有75萬劑未運抵。扣除未打第二針的人，他相信餘下劑量可供約100萬人接種。

復必泰剩100萬人份 商供應私院

聶德權昨交代疫苗接種中心最新安排，11月1日起有5間由私家醫院營運的疫苗接種中心會關閉，分別為養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院、大埔墟體育館和荃景圍體育館；餘下21間將運作至今年底，至12月則只會提供第二針接種服務。中心部分日子會縮短開放4小時，周一、周二、周四和周五朝十晚六開放；周六、日則維持朝八晚八。

被問關閉5間接種中心原因，聶德權稱有關決定由營運醫療機構審視運作後做出，至於日後可否以接種科興的模式，於私家醫院提供復必泰，當局會與私院商討。

聶德權：辦講座派外展隊 主動接觸長者

目前約243萬人未接種，其中60歲或以上組別有逾116萬人未打針，換言之，未打針者當中有47.9%為年滿60歲的人。按年齡層劃分，60至69歲人口的接種率為56.46%；年滿70歲的接種率約27%。

聶續稱，目前疫苗接種計劃到達「樽頸位」，除非未來22日每日有約2萬人接種首劑疫苗，否則或要到10月才有機會達七成接種率。現在重點策略為深入社區，主動接觸長者，具體措施包括在18區舉辦疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種的「一站式」服務；派出外展隊到商場、屋邨舉辦接種活動；主動向院舍長者的家屬解釋疫苗資訊等。

港府尚未交代何時可放寬防疫措施或通關，行政會議成員林正財向本報表示，若長者接種率不高，政府不敢放寬防疫措施或通關，他認為長者接種率至少達七八成，放寬措施才安全，「現在不是免疫屏障，其他人打針保護不到長者，預計開放社交距離措施會令長者更危險」。

林正財：長者七八成接種 鬆綁始安全

林解釋，打針可減少重症及死亡率，市民染疫後或病徵輕微甚至無病徵，若患者傳染長者，可能導致重症或死亡。他稱目前18區有逾200間長者中心，連同衛生署健康中心，合共約300至400間中心，相信可「打到一浸」；其後再規劃如何接觸較少出門的長者，現階段不需要逐家逐戶上門。

另外，食物及衛生局長陳肇始指出，過去3個多月的輸入個案中，未打針確診者佔未接種總人數0.63%，已打針確診者則佔已打針總人數的0.23%，即未打針確診比率是已打針的近3倍。她又稱，英國政府早前公布一項研究，對象為逾1.4萬名Delta變種病毒患者，研究發現打針的人入院風險降低逾90%。美國政府亦於上月表示，當地幾乎所有重症、住院及死亡個案均為未接種者。截至9月8日，本港115名已打針患者中，沒出現任何嚴重死亡個案。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

六四案12人認罪 楊森讀《自由花》歌詞哽咽 何俊仁陳情：縱禁燭光 悼念精神長存
六四案12人認罪 楊森讀《自由花》歌詞哽咽 何俊仁陳情：縱禁燭光 悼念精神長存
陳皓桓庭上引3「六四歌」歌詞：民主會戰勝歸來
陳皓桓庭上引3「六四歌」歌詞：民主會戰勝歸來
拒撤何桂藍保釋報道限制 官：閉門聆訊說法錯誤
拒撤何桂藍保釋報道限制 官：閉門聆訊說法錯誤
員工獲證不宜打針 酒店要脅解僱逼打
員工獲證不宜打針 酒店要脅解僱逼打
通關商討港爆疫防控力 聶德權：最重要畀到信心
通關商討港爆疫防控力 聶德權：最重要畀到信心
城大研快速過濾病毒通風系統 盼紓負壓病房負擔
城大研快速過濾病毒通風系統 盼紓負壓病房負擔
旅發局「大城小區」推廣西九龍 設計5路線漫步50景點 行老店尋新味 腐乳變出卡邦尼
旅發局「大城小區」推廣西九龍 設計5路線漫步50景點 行老店尋新味 腐乳變出卡邦尼
遊客曾闖天台打卡 旅發局冀今不擾民
遊客曾闖天台打卡 旅發局冀今不擾民
男警踢子虐兒 官准守行為
男警踢子虐兒 官准守行為
東涌線隧道沉降超標 新尖沙嘴消防大樓停工
東涌線隧道沉降超標 新尖沙嘴消防大樓停工
警搗電騙控制中心拘7人 飛虎爆門免證據被毁
警搗電騙控制中心拘7人 飛虎爆門免證據被毁
中大醫院開幕 CEO：將派醫生助威院專科門診
中大醫院開幕 CEO：將派醫生助威院專科門診
駕運泥車翻斜坡 工人被壓斃
駕運泥車翻斜坡 工人被壓斃
東涌線延線料2029年竣工 東西各增一站
東涌線延線料2029年竣工 東西各增一站
消防：迷你倉如木人巷 承建商：巡查無叫拆嘢
消防：迷你倉如木人巷 承建商：巡查無叫拆嘢
副經理推翻商救火供辭 「潛意識覺得發生過」
副經理推翻商救火供辭 「潛意識覺得發生過」
唐樓戶聞撬閘報警 天台屋起火
唐樓戶聞撬閘報警 天台屋起火
落貨區捱貨車撞 中年婦命危
落貨區捱貨車撞 中年婦命危
前海擴區拓空間：惠港現代服務業
前海擴區拓空間：惠港現代服務業
發改委副主任：橫琴不搞註冊經濟
發改委副主任：橫琴不搞註冊經濟
中大港大研軟體機械人精準滅殺癌腫
中大港大研軟體機械人精準滅殺癌腫
康森南移打風不成 未來數日空氣質素轉差
康森南移打風不成 未來數日空氣質素轉差
譚耀宗：人代周末擺街站 稱選委選舉氣氛如昔 「少人可投票較靜不奇」
譚耀宗：人代周末擺街站 稱選委選舉氣氛如昔 「少人可投票較靜不奇」
安老院化身茶樓 喚醒腦退化院友
安老院化身茶樓 喚醒腦退化院友
民建聯倡網上假資訊法 稱只管國安非針對媒體
民建聯倡網上假資訊法 稱只管國安非針對媒體
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】白鴿如個人參選 不可擅用logo 羅健熙：如自稱黨員難處理
【Emily】白鴿如個人參選 不可擅用logo 羅健熙：如自稱黨員難處理
【Emily】九龍城區會翻盤 建制重奪正副主席
【Emily】九龍城區會翻盤 建制重奪正副主席
【Emily】胡定旭：反修例時期 政協畀錢請警員飛髮
【Emily】胡定旭：反修例時期 政協畀錢請警員飛髮
【Emily】賀佳績 東奧健兒郵品10‧28發行
【Emily】賀佳績 東奧健兒郵品10‧28發行
【Emily】男士抽中葉劉女裝鑽勞 稱會送朋友
【Emily】男士抽中葉劉女裝鑽勞 稱會送朋友
【Emily】滘西洲公眾高球場加價 受訪者促暫緩
【Emily】滘西洲公眾高球場加價 受訪者促暫緩