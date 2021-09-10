未打針近半滿60歲 長者中心力谷 11月關5私院接種中心 其餘運作至年底

本港新冠疫苗接種至昨日突破800萬劑，接種率（以首針計，下同）為63.8%，但公務員事務局長聶德權稱現陷「樽頸」，單日僅逾1萬人打針，除非本月每日回升至逾2萬人接種，否則延至10月才達七成接種目標。現約243萬未打針者中，逾116萬年滿60歲，佔近一半。行會成員林正財指出，若長者接種率低，港府「不敢」放寬措施或通關，相信要達七八成放寬才較安全，全港逾300間長者中心及健康中心將集中鼓勵活躍於社區的長者打針。

本港購入科興及復必泰各750萬劑，聶德權表示，現時有675萬劑復必泰已運抵香港，已接種逾500萬劑，約有170萬劑存貨，另有75萬劑未運抵。扣除未打第二針的人，他相信餘下劑量可供約100萬人接種。

復必泰剩100萬人份 商供應私院

聶德權昨交代疫苗接種中心最新安排，11月1日起有5間由私家醫院營運的疫苗接種中心會關閉，分別為養和醫院、養和東區醫療中心、聖保祿醫院、大埔墟體育館和荃景圍體育館；餘下21間將運作至今年底，至12月則只會提供第二針接種服務。中心部分日子會縮短開放4小時，周一、周二、周四和周五朝十晚六開放；周六、日則維持朝八晚八。

被問關閉5間接種中心原因，聶德權稱有關決定由營運醫療機構審視運作後做出，至於日後可否以接種科興的模式，於私家醫院提供復必泰，當局會與私院商討。

聶德權：辦講座派外展隊 主動接觸長者

目前約243萬人未接種，其中60歲或以上組別有逾116萬人未打針，換言之，未打針者當中有47.9%為年滿60歲的人。按年齡層劃分，60至69歲人口的接種率為56.46%；年滿70歲的接種率約27%。

聶續稱，目前疫苗接種計劃到達「樽頸位」，除非未來22日每日有約2萬人接種首劑疫苗，否則或要到10月才有機會達七成接種率。現在重點策略為深入社區，主動接觸長者，具體措施包括在18區舉辦疫苗資訊講座、健康諮詢及即場接種的「一站式」服務；派出外展隊到商場、屋邨舉辦接種活動；主動向院舍長者的家屬解釋疫苗資訊等。

港府尚未交代何時可放寬防疫措施或通關，行政會議成員林正財向本報表示，若長者接種率不高，政府不敢放寬防疫措施或通關，他認為長者接種率至少達七八成，放寬措施才安全，「現在不是免疫屏障，其他人打針保護不到長者，預計開放社交距離措施會令長者更危險」。

林正財：長者七八成接種 鬆綁始安全

林解釋，打針可減少重症及死亡率，市民染疫後或病徵輕微甚至無病徵，若患者傳染長者，可能導致重症或死亡。他稱目前18區有逾200間長者中心，連同衛生署健康中心，合共約300至400間中心，相信可「打到一浸」；其後再規劃如何接觸較少出門的長者，現階段不需要逐家逐戶上門。

另外，食物及衛生局長陳肇始指出，過去3個多月的輸入個案中，未打針確診者佔未接種總人數0.63%，已打針確診者則佔已打針總人數的0.23%，即未打針確診比率是已打針的近3倍。她又稱，英國政府早前公布一項研究，對象為逾1.4萬名Delta變種病毒患者，研究發現打針的人入院風險降低逾90%。美國政府亦於上月表示，當地幾乎所有重症、住院及死亡個案均為未接種者。截至9月8日，本港115名已打針患者中，沒出現任何嚴重死亡個案。

明報記者

（新冠疫情）