拒撤何桂藍保釋報道限制 官：閉門聆訊說法錯誤

【明報專訊】47名民主派涉「35+初選案」，被控串謀顛覆國家政權罪；還押逾半年的被告之一何桂藍前日因代表大律師鄒幸彤被捕，改由大律師郭憬憲代表向高等法院申請保釋；何桂藍申請撤銷報道保釋法律程序限制，前日遭國安法指定法官杜麗冰拒絕，何遂撤回保釋申請。杜官昨頒下理由書，斥辯方形容保釋申請為閉門聆訊屬錯誤。
據辯方表示，基於社會公義或司法公開的原則，公眾有權知悉申請保釋時提及的事宜，以及法庭如何看待涉違反港區國安法罪行的保釋申請，要求撤銷《刑事訴訟程序條例》第9P條對傳媒報道保釋程序的限制；被告不認為此舉對她造成不利。然而杜官稱，法庭有責任確保日後審訊公正，提到被告將改由其他律師代表，容許報道是次申請保釋可能妨礙新聘的律師為她辯護。
官稱容許報道或礙律師辯護
杜官得知郭憬憲前日臨時代表何桂藍上庭，郭憬憲複述非由他撰寫的書面陳辭時，形容保釋申請為閉門聆訊，杜官認為此說法是錯誤。杜官更邀請他觀察現場的公眾席和庭外廣播系統，以確認這屬於公開抑或閉門聆訊，郭憬憲隨後收回該說法。杜官提醒代表律師應更加謹慎，以免作出無事實根據的主張。
何桂藍專頁前日轉達她的口訊，稱「保釋固然重要，但唔公開同唔公平嘅過程係冇意義嘅」，又形容維持報道限制的保釋即法官繼續「閉門造車」，強調真正損害她的利益並非傳媒報道，而是漠視不公的司法程序。