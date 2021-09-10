拒撤何桂藍保釋報道限制 官：閉門聆訊說法錯誤

據辯方表示，基於社會公義或司法公開的原則，公眾有權知悉申請保釋時提及的事宜，以及法庭如何看待涉違反港區國安法罪行的保釋申請，要求撤銷《刑事訴訟程序條例》第9P條對傳媒報道保釋程序的限制；被告不認為此舉對她造成不利。然而杜官稱，法庭有責任確保日後審訊公正，提到被告將改由其他律師代表，容許報道是次申請保釋可能妨礙新聘的律師為她辯護。

官稱容許報道或礙律師辯護

杜官得知郭憬憲前日臨時代表何桂藍上庭，郭憬憲複述非由他撰寫的書面陳辭時，形容保釋申請為閉門聆訊，杜官認為此說法是錯誤。杜官更邀請他觀察現場的公眾席和庭外廣播系統，以確認這屬於公開抑或閉門聆訊，郭憬憲隨後收回該說法。杜官提醒代表律師應更加謹慎，以免作出無事實根據的主張。

何桂藍專頁前日轉達她的口訊，稱「保釋固然重要，但唔公開同唔公平嘅過程係冇意義嘅」，又形容維持報道限制的保釋即法官繼續「閉門造車」，強調真正損害她的利益並非傳媒報道，而是漠視不公的司法程序。

【案件編號：HCCP 447/21】

（港區國安法）