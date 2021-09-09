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港聞二

林鄭：不可與病毒共存 否則通關更無望

【明報專訊】本港昨起全面恢復「回港易」，並於下周三推「來港易」的免疫檢安排，多名議員關注何時進一步由單邊免檢疫變中港雙邊免檢疫。特首林鄭月娥回應，中港專家需對接談論通關所需條件，如內地提出條件港府會盡全力達到，續指香港目前不可亦不應採與病毒共存策略，否則更無希望與內地通關。呼吸系統科專科醫生梁子超認同，香港長者接種率低是無條件亦不應轉與病毒共存，否則社區病毒傳播活躍只是犧牲體弱者。

美國返港漢初確 住所及辦公地強檢

本港昨增兩宗新冠病毒輸入個案，是連續第22日無本地個案。昨有少於5宗初步確診，包括一名上月18日往美國的56歲男子，本月7日回港後確診並驗出L452R變異病毒株，他所住的跑馬地安碧苑，以及工作的灣仔金鐘匯中心「Artis Jewellery Co., Limited」需納入強制檢測公告。

多名立法會議員昨在特首質詢時間，關注何時實施中港雙邊免檢疫。民建聯李慧琼指出目前「回港易、北上難」，實政圓桌田北辰關注如何做到「回鄉易」，建議當局提出追蹤入境內地港人等讓對方安心。保險界陳健波則說，外國採取與病毒共存政策，香港需恢復與國際來往；工聯會麥美娟則關注如何恢復數萬名跨境學童的面授課，及在能否在「安心出行」程式加追蹤功能與內地接軌，創造通關條件。

林鄭：為有序通關 已向中央倡「下一步」

林鄭月娥回應，自第四波疫情減退，「我未停過向中央反映香港市民對早日方便進入內地的期昐」，指本港外防輸入措施之嚴格甚至有商會和外國領事反對。她指本地清零亦超過21天，為盡快逐步有序通關已向中央提出「進入下一步」，要兩地專家對接談通關條件，如內地提出條件，港府會盡全力達到。她相信不僅是與廣東省和深圳市政府談，亦要與中央談，內地不希望香港成為弱化內地疫情防控的一環。

對外方面，林太稱香港目前不可亦不應採與病毒共存策略，否則更無希望與內地通關，「另一個時常與我們比較的國家因此策略，出現比較擔心的現象」。林太表示亦曾研究能否在關口接跨境學童上學，但目前未放心到可容許跨境上學。

梁子超：長者接種率低 無條件與病毒共存

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，本港長者接種率低無條件談與病毒共存，若退守，長者一旦染疫「醫院好快捱唔住」，病人無法入院亦將增加社區傳播。他續說，免疫反應較差者縱接種了疫苗，仍有一定比例會感染後現重症和死亡，若轉至與病毒共存就要預期社區出現活躍傳播，即犧牲了部分免疫反應較差的人，「現在採取與病毒共存策略嘅地區，冇乜邊個係好過，因當地政治經濟因素要作選擇，守醫院防線守得吃力。」

梁子超指香港不像一些外國地區失守而是有能力清零，就不應轉共存策略；他又預期內地短期內死守清零，如香港採相反策略就不可能與內地通關，而與內地通關是香港經濟復蘇一個重要環節。

（新冠疫情）

相關字詞﹕梁子超 特首林鄭月娥 新型冠狀病毒肺炎 新冠疫苗

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