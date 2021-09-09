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國泰解僱無打針機組人員 工會斥不近人情 稱士氣「低到貼地」

【明報專訊】國泰航空昨日解僱部分沒有提交醫療豁免證明而又沒接種新冠疫苗的機組人員。國泰指出，由9月1日起，所有國泰航班都會由已完全接種疫苗的機組人員執勤。航空同業陣線理事池耀崙表示，不少國泰員工曾向他們反映，目前士氣「低到貼地」，陣線認為僱主應該與不適合或拒絕接種疫苗的員工商討調職、在家工作、停薪留職安排，「直接炒人係不近人情嘅做法」。

國泰：所有執勤機組人員已接種

全球有入境管制 未打針難安排工作

本報昨從一名拒絕接種疫苗、被解僱的國泰機組人員取得解僱通知書，國泰在通知書中表示該員工「（在沒有正當理由下）未有接種新冠疫苗，或沒有及時安排接種」，又形容接種疫苗是「operational requirement（工作要求）」，國泰會為該員工提供一個月代通知金。

國泰回覆本報表示，昨日解聘少數機組人員，這批被解僱員工選擇不接種任何一種新冠疫苗，亦沒有提交因醫療原因的豁免證明。國泰補充，疫情大流行嚴重影響公司的運作，而世界各地實施的入境管制措施，亦令國泰難以為未接種疫苗機組人員安排執勤。

本報曾向國泰查詢涉及人數，但昨截稿前沒有回覆。

勞工處：倘單方面改合約可申索

勞工處表示，《僱傭條例》並無就有關接種新冠疫苗的獨特情况作出規定，僱員可就僱主非基於條例規定的正當理由解僱或單方面更改僱傭合約條款，向僱主提出申索。該處呼籲僱主在採取任何影響僱員的措施前與僱員坦誠溝通，應顧及不適合接種新冠疫苗者的需要，考慮為他們安排其他合適的工作。

另外，前日民航系統工會去信國泰航空公司行政總裁鄧健榮，表示有國泰員工向工會反映憂慮，擔心公司一刀切處理未接種疫苗員工，要求國泰航空公司妥善安排因醫療原因未能接種疫苗員工的工作安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕疫苗接種 國泰航空

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