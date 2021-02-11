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打針人數續跌 七成接種目標料落空 推算月底不足500萬人打首針 林鄭：跌到令人擔心

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫苗接種量正從高峰回落，每日接種首針人數由高峰時逾3.8萬人大減約三分之二，昨日更連續4日下跌，只有1.2萬人打首針。為鼓勵打針的抽獎送樓活動，昨日抽出幸運兒，送出價值逾千萬元的觀塘凱匯單位，而第二輪送樓抽獎要求是本月底最少須有500萬人已打第一針，但以現有接種進度推算，至月底可能只有逾450萬人已打針，亦無法達到政府預期的七成接種率。特首林鄭月娥昨日指接種數字「已經下跌到令人擔心的狀况」。

信和集團旗下黃廷方慈善基金與華人置業集團昨舉行抽獎儀式，送出價值約1080萬元的觀塘凱匯1房單位，以及20份10萬元預付卡簽帳額或信用卡免找數簽帳額，首輪抽獎共有逾250萬人登記。第二輪抽獎要求本月30日或之前，全港須有500萬人口已於香港接種至少一劑新冠疫苗，便會再送出另一個凱匯單位，價值約1200萬元。

每日要3.3萬人打針才達標 昨僅1.2萬

被問到月底不足500萬人打首針會否照推第二輪抽獎活動，信和集團回覆稱，鼓勵社區向500萬人接種的目標進發，相信將有更多市民支持接種，讓第二輪抽獎活動順利舉行。

現時12歲或以上合資格接種疫苗人口約682萬，至昨日約428萬人已接種第一針，佔合資格接種人口63.6%（接種率以首針計，下同）。若月底要達500萬人接種，由今天起的22日，平均每日要有近3.3萬人接種疫苗，但昨只有約1.2萬人打針，以此作每日打針人數推算，至本月30日將累計約454.8萬人已打針，接種率推算只有約66.7%。

年輕接種率高 長者年齡群低見一成

至昨日已接種疫苗的人口中，40至49歲的疫苗接種率最高，79.32%已接種第一針，20至29歲、30至39歲及50至59歲的接種率均已超過七成，接種率最低的為80歲或以上年齡層，只有12.69%已接種第一針（見圖）。

特首林鄭月娥昨日在立法會特首質詢時段表示，市民接種新冠疫苗有助落實香港與內地通關，但近日每日接種的數字「已經下跌到令人擔心的狀况」。她說，早前曾說，若要在本月底達至七成接種率，每日要有逾2.2萬人接種首劑疫苗，但目前只得1萬多人，她呼籲各界用各式各樣的方法快速推高接種率。

梁子超：缺口在長者 當局接種信息不清

呼吸系統專科醫生梁子超表示，本港多個年齡群組接種率已超過七成，部分特定群組更達九成，所以「再逼都逼唔到咩出嚟」。他指出，本港接種的缺口在60歲以上的年齡層，特別是70歲以上群組接種率特別低，要加緊全面推廣。梁又批評當局「至今時今日咩長者打得嘅信息都唔夠清晰」，認為應該再清晰地提出「無保留的建議」，即除了極特殊的情况，長者和長期病患者都應該盡快接種疫苗，又指若「靠商場推廣幫二三百人打針係唔夠囉」，所有會接觸長者的醫療機構都應該參與推廣，並協助長者打針。

昨見證送樓抽獎的全國人大常委譚耀宗稱，若本港防疫抗疫工作做得更好，就有條件與中央、廣東省商討通關，如只有輸入個案且控制得好，逐步通關機會應存在。被問接種率要達多高才能通關，譚說沒聽過具體指標，但如接種率高，「有一個好好的（通關）理由」，他指如果達至500萬人接種就相當好，更有條件說服中央及廣東省。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫苗 凱匯 疫苗抽獎

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