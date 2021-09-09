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港聞二

警署擲彈案表證成立 3中學生被告不作供

【明報專訊】大埔警署去年4月凌晨遭投擲汽油彈，警署車閘及外牆被火熏黑，3名同校中學生被控有意圖而縱火等罪，昨在區域法院續審。法官裁定表證成立，3名被告不會作供或傳召證人，案件押後至9月25日結案陳辭，被告其間以原有條件保釋。

被告中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）和中三郭姓男生（16歲），前兩人承認一項襲警，3人均否認有意圖而縱火罪。

兩周後結案陳辭 續保釋

代表第三被告的辯方大律師在中段陳辭稱，閉路電視片段看到被告約凌晨1時離開住所，凌晨2時許則有3名黑衣人向大埔警署投擲汽油彈，一人逃去。第三被告及後在完善公園附近被警員截停，目擊事發的警員憑衣著身形稱他為逃走的黑衣人，惟第三被告被截停時沒背囊，與警員說法不同，且他的球鞋較淺色，警員亦由百分百肯定二人為同一人，盤問時改稱現時證據令他「確實會猶豫」，最終同意第三被告或非投擲汽油彈後逃去的人，冀法庭裁定表證不成立。

截停第三被告警員林智滔（音譯）早前供稱，在完善公園對出單車徑發現一名黑衣男子低頭使用手機，看到警員後急步行走。林認為他與在逃者外形相若，遂上前截停。他稱住在太和邨，但拒絕回答為何出現於該處。林檢取其手機後看到有人來電，並發現一則WhatsApp詢問他「你走唔走到」。

【案件編號：DCCC 803/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕表證成立 有意圖而傷人罪 汽油彈 大埔警署 反修例運動

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