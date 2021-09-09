車頭手機數量擺位研規管 的士工會支持 倡上限兩部

首7月持電話駕駛執法逾1.4萬宗

根據警方數據，今年1至7月警方就司機駕駛車輛時以手持電話、或以頭與肩膀之間使用電話的執法數字共14,536宗，以貨車及私家車佔最多，分別有7670宗及6524宗，的士佔174宗。

立法會航運交通界議員易志明表示，近年大部分司機在儀表板放置多部手機或平板電腦，以便與客人聯絡，不但阻擋司機視線，亦可能會令司機分心，容易釀成意外。

民建聯議員陳恒鑌亦詢問政府，會否規定網約車的應用程式只可以向停車等候或沒載客的士發放召喚信息，以免司機駕駛時分心。

陳帆：正參考其他地區法規

陳帆書面回覆稱，知悉社會關注駕駛者尤其的士司機於駕駛時在儀表板擺放多部流動電話，運輸署正做研究，會因應科技發展及使用習慣改變，循規管駕駛者擺放流動電話數量及位置，以及使用模式和用途等方向考慮，並正參考其他地區相關法規，包括觀察駕駛者在車廂使用流動電話情况，以及考慮若限制擺放數目後，駕駛者會否在同一部電話同時使用多個應用程式等因素，待擬定具體建議後會適時諮詢持份者。

非法載客取酬擬增罰款延停牌期

陳帆又稱，運輸署已檢討有關非法載客取酬罰則，正就提高罰款，以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛期限的建議諮詢，有關修例工作正進行，會適時提交立法會。

香港汽車會會長李耀培表示，多年前已關注司機放置過多手機，現時運輸署研究是「亡羊補牢」。他認為從公共交通安全而言只能放置一部電話，並且不能遮擋儀表板，並建議司機使用聲控功能等使用應用程式，從而更專注駕駛。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠支持規管放置手機數目，認為司機接生意同時亦要兼顧行車安全，建議上限訂為兩部，認為已滿足實際需要。