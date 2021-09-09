港聞

港聞二

車頭手機數量擺位研規管 的士工會支持 倡上限兩部

【明報專訊】網約車近年成為新趨勢，愈來愈多司機在車頭擺放大量智能手機接生意，駕駛安全問題受到關注。運輸及房屋局長陳帆昨日回覆立法會議員質詢稱，運輸署正參考其他地區法規，研究規管駕駛者擺放流動電話裝置的數量及位置，會待擬定具體建議後諮詢持份者。有的士工會建議手機數目上限訂為兩部，認為已滿足實際需要。

首7月持電話駕駛執法逾1.4萬宗

根據警方數據，今年1至7月警方就司機駕駛車輛時以手持電話、或以頭與肩膀之間使用電話的執法數字共14,536宗，以貨車及私家車佔最多，分別有7670宗及6524宗，的士佔174宗。

立法會航運交通界議員易志明表示，近年大部分司機在儀表板放置多部手機或平板電腦，以便與客人聯絡，不但阻擋司機視線，亦可能會令司機分心，容易釀成意外。

民建聯議員陳恒鑌亦詢問政府，會否規定網約車的應用程式只可以向停車等候或沒載客的士發放召喚信息，以免司機駕駛時分心。

陳帆：正參考其他地區法規

陳帆書面回覆稱，知悉社會關注駕駛者尤其的士司機於駕駛時在儀表板擺放多部流動電話，運輸署正做研究，會因應科技發展及使用習慣改變，循規管駕駛者擺放流動電話數量及位置，以及使用模式和用途等方向考慮，並正參考其他地區相關法規，包括觀察駕駛者在車廂使用流動電話情况，以及考慮若限制擺放數目後，駕駛者會否在同一部電話同時使用多個應用程式等因素，待擬定具體建議後會適時諮詢持份者。

非法載客取酬擬增罰款延停牌期

陳帆又稱，運輸署已檢討有關非法載客取酬罰則，正就提高罰款，以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛期限的建議諮詢，有關修例工作正進行，會適時提交立法會。

香港汽車會會長李耀培表示，多年前已關注司機放置過多手機，現時運輸署研究是「亡羊補牢」。他認為從公共交通安全而言只能放置一部電話，並且不能遮擋儀表板，並建議司機使用聲控功能等使用應用程式，從而更專注駕駛。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠支持規管放置手機數目，認為司機接生意同時亦要兼顧行車安全，建議上限訂為兩部，認為已滿足實際需要。

上 / 下一篇新聞

M+11‧12開幕 發稿宣布未提展品 艾未未：沒獲解釋作品排除原因
M+11‧12開幕 發稿宣布未提展品 艾未未：沒獲解釋作品排除原因
疲勞轟炸簽9萬元美容療程 沒冷靜期取消無門
疲勞轟炸簽9萬元美容療程 沒冷靜期取消無門
洗錢集團85傀儡戶口 79屬虛銀
洗錢集團85傀儡戶口 79屬虛銀
打針人數續跌 七成接種目標料落空 推算月底不足500萬人打首針 林鄭：跌到令人擔心
打針人數續跌 七成接種目標料落空 推算月底不足500萬人打首針 林鄭：跌到令人擔心
國泰解僱無打針機組人員 工會斥不近人情 稱士氣「低到貼地」
國泰解僱無打針機組人員 工會斥不近人情 稱士氣「低到貼地」
林鄭：不可與病毒共存 否則通關更無望
林鄭：不可與病毒共存 否則通關更無望
與病毒共存感染急增 星兩周2500宗確診
與病毒共存感染急增 星兩周2500宗確診
被指入境客資助未動用 邱騰華：旅業支援已較多
被指入境客資助未動用 邱騰華：旅業支援已較多
上周兩少年打復必泰疑心肌炎
上周兩少年打復必泰疑心肌炎
迷你倉技工：冷氣間中跳掣 老鼠咬電線 稱曾提議報警 指經理答應通知上司
迷你倉技工：冷氣間中跳掣 老鼠咬電線 稱曾提議報警 指經理答應通知上司
劏房謀殺菲籍女友 非裔漢罪成判囚終身
劏房謀殺菲籍女友 非裔漢罪成判囚終身
男子月撥萬次電話索資料 傳真狂湧司法機構
男子月撥萬次電話索資料 傳真狂湧司法機構
新界北發展需基建先行 林鄭：一地兩檢是「基本盤」
新界北發展需基建先行 林鄭：一地兩檢是「基本盤」
回應「共同富裕」 指港難期望無貧富差距
回應「共同富裕」 指港難期望無貧富差距
特首：深圳市政府料下月來港發人幣債券
特首：深圳市政府料下月來港發人幣債券
電視及電台廣播牌中期檢討 通訊局周五起諮詢公眾
電視及電台廣播牌中期檢討 通訊局周五起諮詢公眾
疫下來港勞動力減 專業人士跌逾六成
疫下來港勞動力減 專業人士跌逾六成
扮乘客兩度刀劫的士 男子認罪囚6年
扮乘客兩度刀劫的士 男子認罪囚6年
涉利誘7童性交拍片 髮型師被捕
涉利誘7童性交拍片 髮型師被捕
警署擲彈案表證成立 3中學生被告不作供
警署擲彈案表證成立 3中學生被告不作供
隧道噴「光時」 大專生認刑毁
隧道噴「光時」 大專生認刑毁
外賣速遞意外 上半年196宗
外賣速遞意外 上半年196宗
私家車獅隧口撞坡3傷 司機拒吹波仔被捕
私家車獅隧口撞坡3傷 司機拒吹波仔被捕
沙中線工程遭票控 禮頓不認罪
沙中線工程遭票控 禮頓不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】六四案擬認罪 料今即還押 趙恩來「暫別」：助理續深耕社區
【Emily】六四案擬認罪 料今即還押 趙恩來「暫別」：助理續深耕社區
【Emily】35+案保釋者 警總攞文件「一人四幢」
【Emily】35+案保釋者 警總攞文件「一人四幢」
【Emily】梁美芬：年輕人中「攬炒鴉片」倡設復和專署「戒毒」
【Emily】梁美芬：年輕人中「攬炒鴉片」倡設復和專署「戒毒」
【Emily】大律師公會倡主席每月酬金5萬
【Emily】大律師公會倡主席每月酬金5萬
【Emily】酒店界自動當選選委晤業界：感激「灣區先鋒」
【Emily】酒店界自動當選選委晤業界：感激「灣區先鋒」
【Emily】民記下月起搞論壇 首場財爺主講
【Emily】民記下月起搞論壇 首場財爺主講