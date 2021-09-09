扮乘客兩度刀劫的士 男子認罪囚6年

【明報專訊】25歲男子涉於去年某兩天的凌晨，兩度假裝的士乘客登上的士，到達目的地後拔刀指嚇兩名的士司機，劫去兩人共5000元等逃去，其後男子因另涉他案被捕，並向警方承認干犯本案，昨在高等法院承認兩項搶劫罪。法官稱涉及的士行劫是嚴重罪行，無人受傷只屬「幸運」，法庭理應保護處於弱勢的的士司機，終判處被告監禁6年。
官斥案情嚴重 無人受傷屬「幸運」
被告陳碩麟（25歲），案發時任職散工，被控於2020年7月29日及8月8日，分別在深井及荃灣搶劫兩名的士司機合共5000元現金、3部電話及兩條車匙。庭上披露，被告過往曾有盜竊及涉及不誠實的案底，前日已因涉及以欺騙手段獲得財產的案件，在屯門裁判法院被判囚12星期。據了解，受害者同為的士司機。
法官判刑時稱，的士司機日以繼夜為大眾提供公共服務，總是面對未知的風險，然而被告在短時間內兩度以同一手法行劫的士司機，漠視其社會地位，法庭理應保護處於弱勢的他們。
法官又表示，被告並非持鎅刀行劫而是用刀，更曾將刀指向一名司機的頸部，無造成任何人受傷「You are very lucky（你很幸運）」，考慮兩次事件發生在不同日子，涉及不同的受害者，判被告監禁6年，與早前的案件刑期分期執行。