扮乘客兩度刀劫的士 男子認罪囚6年

官斥案情嚴重 無人受傷屬「幸運」

被告陳碩麟（25歲），案發時任職散工，被控於2020年7月29日及8月8日，分別在深井及荃灣搶劫兩名的士司機合共5000元現金、3部電話及兩條車匙。庭上披露，被告過往曾有盜竊及涉及不誠實的案底，前日已因涉及以欺騙手段獲得財產的案件，在屯門裁判法院被判囚12星期。據了解，受害者同為的士司機。

法官判刑時稱，的士司機日以繼夜為大眾提供公共服務，總是面對未知的風險，然而被告在短時間內兩度以同一手法行劫的士司機，漠視其社會地位，法庭理應保護處於弱勢的他們。

法官又表示，被告並非持鎅刀行劫而是用刀，更曾將刀指向一名司機的頸部，無造成任何人受傷「You are very lucky（你很幸運）」，考慮兩次事件發生在不同日子，涉及不同的受害者，判被告監禁6年，與早前的案件刑期分期執行。

【案件編號：HCCC 120/21】