疫下來港勞動力減 專業人士跌逾六成

政府資料顯示，今年1至7月沿「一般就業政策」申請來港就業的專業人士（不包括內地居民）只有7539宗，有6471宗獲批；2019年「一般就業政策」申請來港專業人士錄得45,288宗申請，去年只有17,688宗申請，按年跌61%。

適用於內地居民申請來港就業的「輸入內地人才計劃」，去年只接獲9,026宗申請，較2019年的16,413宗大減45%；今年1至7月接獲6395宗申請，其中5,354宗獲批。

至於吸引合資格非本地畢業生留港或來港工作的「非本地畢業生留港/回港就業安排」，去年有7644宗申請，較2019年的10,992宗減少30%。

科技人才來港增47宗

不過，於2018年6月推出的「科技人才入境計劃」申請則上升，由2019年84宗增至去年131宗。保安局長鄧炳強書面回覆稱，政府會繼續宣傳推廣，以吸引本港未來經濟發展所需的高質素人才。

人力顧問：倘續低迷 礙中長經濟發展

毅知顧問公司董事總經理周綺萍稱，疫下本港無全面通關，加上經濟仍然低迷，即使現時失業率有所紓緩，但仍處於高位，因此外地專業人才申請來港數字減少是意料之內，但現時本港受移民潮影響，若有關申請持續低迷，會對本港中長遠經濟發展有一定影響。