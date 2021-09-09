電視及電台廣播牌中期檢討 通訊局周五起諮詢公眾

明年中向行會提交建議

據立法會文件，當上述各持牌機構的牌照已完成一半，行政長官會同行政會議須進行中期檢討，通訊局正就此評估，將於2022年中向行會提交建議。

將設網上平台及討論會

通訊局已委聘獨立顧問公司於今年10月至12月做意見調查，收集公眾對持牌機構服務的意見。另外，局方在9月25日會在網上會議平台舉行公眾諮詢會；10月中旬與電視及電台廣播諮詢小組組員舉辦一場專題小組討論會，以收集更深入意見。另外，通訊局亦邀請市民通過網上表格、電郵、傳真及郵遞向通訊局提交意見書。

通訊局又在文件表示，已通過不同方式宣傳諮詢，包括設立專題網頁、網上宣傳、並上載資料文件以供公眾參閱，內容包括持牌機構服務、投訴紀錄、持牌機構的投資計劃，以及免費電視及聲音廣播牌照的現行規管要求摘要。通訊局回覆本報稱，本周五會就中期檢討事宜發新聞稿通知傳媒及公衆。

本港三間本地免費電視持牌機構分別是奇妙電視、香港電視娛樂及無綫電視，合共提供9條數碼電視節目頻道；兩間聲音廣播持牌機構分別是商業電台及新城電台，各自營運兩條粵語節目調頻（FM）頻道及一條英語節目調幅（AM）頻道。