港聞

港聞二

回應「共同富裕」 指港難期望無貧富差距

【明報專訊】國家主席習近平近日多次提及「共同富裕」理念，新民黨主席葉劉淑儀昨日於立法會問及特首林鄭月娥，未來有何策略令社會、市民都能共同富裕，縮窄貧富差距。林太回應稱，香港作為外向型、開放、資本主義社會，難期望無貧富差距，強調這是「相對貧窮」而非「絕對貧窮」；特區政府要做的是發展經濟及「補底」，讓基層在香港有合適生活條件，稱本屆政府在教育、醫療和福利增加開支，多傾斜基層，讓他們都可享有經濟成果的好處。

林鄭：內地「共同富裕」非劫富濟貧

林太稱，內地對「共同富裕」的概念有一個解釋，並非劫富濟貧，而是希望老百姓的生活會愈來愈好。她稱，政府的行為起碼是發展經濟，促成經濟更好地發展，尤其現在國家給予香港這麼多機遇，包括粵港澳大灣區和在「十四五」規劃裏的八大中心。她認為，做好經濟發展的工作，就會為香港市民提供更多優質就業的機會，特別是讓年輕人向上流動。

另一方面，林鄭月娥認為是「補底」，保證較基層，或教育水平、技術比較低的人士，都可以在香港有合適的生活條件。

林太強調，本屆政府自上任至今，已在教育、醫療和福利的三大民生範疇，增加了43%開支。她說，只要香港經濟能夠起飛，有能力的話，都應多傾斜於基層，她稱這是政府一向的取態。

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