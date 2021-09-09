新界北發展需基建先行 林鄭：一地兩檢是「基本盤」

林鄭：思考北部發展抓前海機遇

林鄭月娥昨日出席立法會特首質詢時間，回應民建聯議員劉國勳時稱，完全同意政府現時應以更加整全態度來看新界北發展。她表示，擴區之後前海更接近香港，與新界西北部一灣之隔，要思考怎樣令香港北部的發展，能抓緊前海作為現代服務業樞紐帶來的機遇，而基建的連繫是重要一環。她預告，10月6日宣讀《施政報告》，會得到一些答案。

參考青茂口岸 「合作查驗 一次放行」

至於以鐵路接駁新界北和前海，甚至用「一地兩檢」模式，林太說，陸路口岸對融入國家發展大局非常重要，要考慮如何方便人流、物流。她提到，立法會今年初通過無約束力動議，在深圳重建新的皇崗口岸落實「一地兩檢」，這給予政府很大信心，繼續循着這個方向與深圳討論其他口岸的優化和提升時，均可採用「一地兩檢」。

她又說，在「一地兩檢」之上還有其他事情可做，例如參考澳門連接珠海的青茂口岸，可以「合作查驗、一次放行」。林太表示，以後再有口岸發展，會首先思考如何方便市民通關，但強調工作涉及修訂法律，須得立法會的支持。

香港現時主要有9個陸路管制站，包括有深圳灣、落馬洲、文錦渡、沙頭角及港珠澳大橋為道路過境通道；羅湖、落馬洲支線、紅磡城際直通車站及香港西九龍高速鐵路站為鐵路過境通道。深圳灣口岸和香港西九龍高鐵站已實施一地兩檢（見表），前者在深圳境內劃出「港方口岸區」、實施香港法律；後者在香港境內劃「內地口岸區」、實施內地法律，當時民主派批評做法是「割地」。

劉國勳：前海合作區由內地領導

劉國勳接受查詢時表示，林太對他早前提出發展新界北的建議表現正面；又稱前海合作區由內地領導，香港不是共管，強調香港以前海為平台，主動發展好新界北和配套，才可加快香港發展，否則就會予人「被規劃」感覺。周浩鼎稱，一地兩檢之前被妖魔化抹黑，現時立法會恢復理性，大家可放膽推動一些有利香港發展的事。