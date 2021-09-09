劏房謀殺菲籍女友 非裔漢罪成判囚終身

3項案底：藏毒非禮傷人

報稱無業、現年39歲的被告Ousainou Touray在非洲岡比亞出生，被控前年4月10日謀殺女子Cuyacot Adele Melano（終年40歲）。被告過往有3項刑事定罪紀錄，包括2015年藏毒，以及2017年非禮及傷人。

控方開案陳辭稱，當日凌晨單位傳出打鬥聲音，鄰居聽到死者求被告停手。被告投案時承認與死者打架，但否認殺她，他在錄影會面稱死者可能撞倒衣櫃受傷。他與死者打架後就睡覺，醒來得知對方離世，便將《可蘭經》放在她的遺體上以示尊重。

難民身分留港 婚前已有2名妻子

被告以難民身分留港，於2015年認識死者，二人於事發同年在清真寺結婚，當時死者知悉他已有2名妻子，但沒要求他離婚。死者婚後經常因這事和被告吵架及摑打他，被告一般只叫她停手。被告自辯稱，案發時兩人再因此爭執，死者拳打他並咬他的拇指，他出於自衛推開對方，而死者在他睡前仍清醒，他發誓並無殺死對方。

法醫其後發現死者面部有大量瘀傷，眼結膜有血斑，及頭皮多處裂傷，估計她被人用手或布料捂住口鼻，且頭部遭硬物襲擊。

【案件編號：HCCC 96/20】