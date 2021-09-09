迷你倉技工：冷氣間中跳掣 老鼠咬電線 稱曾提議報警 指經理答應通知上司

稱3樓火勢濃煙猛烈 滅火筒救火不果

涉事迷你倉2016年6月21日起火。現仍受聘於時昌迷你倉的維修工人鍾國成表示，當日早上10時許，3樓迷你倉傳來一陣煙味，他與保安員袁志強上前查看，從電梯大堂附近拿起滅火筒。他稱，倉內火勢和濃煙甚為猛烈，天花板附近的膠喉着火，「我行兩步，不夠一米，啲煙就攻出來，我不敢再入去」，以滅火筒救火不果。鍾國成表示，他曾提議袁志強報警，區域經理黃家晉則說要通知上司及「睇吓如何處理」。被問到為何沒有直接報警，他強調現場有大廈保安員，「由佢哋負責，無理由騎（劫）佢哋」。

綜合證供，3樓迷你倉的一部冷氣機最先起火，同層有3部冷氣機。鍾國成透露，他是公司案發時唯一持電工牌的員工；直至去年，公司才聘請多一名持牌維修工人。他表示不太熟悉冷氣維修，如涉及複雜技術問題，會轉交承辦商處理，而且事發前兩個月均沒有維修3樓的冷氣機。供電方面，他表示冷氣機設時間掣，每隔約4小時會自動關閉。

應急照明缺維修半年 技工：太多order

死者家屬一方關注，迷你倉的「貓頭鷹燈」缺乏維修至少半年。鍾國成回應，他負責時昌迷你倉旗下所有分行的維修工作，「手上太多order」。

時任時昌迷你倉副經理宋國光供稱，當日到達公司，從同事口中得悉3樓迷你倉起火，「即刻回去1樓（辦公室）打卡先」，之後到3樓視察。他稱，當時火警鐘聲長響，他與同事需要大聲對話，商討是否入倉救火，惟眾人明白火勢嚴重，並知悉業主恒隆地產已報警。他說，感覺在火場附近「乜都做唔到」，隨即折返辦公室如常工作。約10分鐘後，警方呼籲眾人撤離，他才離開公司。

宋國光聲稱，3樓迷你倉走廊至少設有3盞「貓頭鷹燈」，而且他每周一次巡倉，都會測試照明燈的運作。根據其他時昌迷你倉員工供辭，無人提及巡倉要檢查照明燈，助理物業經理呂國榮更表示，不清楚照明燈是否標準設備。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

明報記者

（迷你倉大火）