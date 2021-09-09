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洗錢集團85傀儡戶口 79屬虛銀

【明報專訊】警方聯同內地執法部門前日搗破一個跨境洗黑錢集團，合共拘捕22人，包括集團主腦，涉嫌操控85個傀儡戶口清洗7.4億元，其中包括老婦遇電騙損失的逾8000萬元。警方亦留意到有趨勢顯示傀儡戶口為開戶手續較便利的虛擬銀行，將與業界及金管局緊密溝通，檢視及堵塞漏洞。

中港搗跨境集團 涉款逾7億

財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，警方早前接獲情報稱有多個銀行戶口出現大量可疑交易，款項來歷不明。經深入調查後，發現有犯罪集團利誘他人開設85個傀儡戶口，再在內地設立「控制中心」操控，進行快速轉帳及加密貨幣交易，清洗逾7.4億元，當中2.72億元為43宗騙案騙款。

警方與內地執法於前日展開代號「耀斑」聯合行動，在全港多區以涉嫌串謀洗黑錢拘捕12男2女，年齡23至75歲，包括31歲男主腦。行動中檢獲電腦、電話、開戶文件等證物，並凍結相關銀行戶口120萬元懷疑犯罪得益。內地執法部門則在深圳市南山區兩個處所，以涉嫌詐騙、洗黑錢及幫助信息網絡犯罪活動拘捕7名內地男子及一名香港女子，年齡20至29歲，他們主要負責操控傀儡戶口。

初步調查相信，主腦以1500至5000元報酬招攬被捕13男女，分別開設79個虛擬銀行戶口及6個傳統戶口，並將戶口資料交到內地控制中心互換轉帳，亦會以比特幣、泰達幣等加密貨幣交易洗黑錢。

2.7億涉騙案 一婦失8000萬

財富情報及調查科警司鄒祥有表示，涉款2.72億元的43宗騙案，包括39宗「假冒官員」，其餘則涉「猜猜我是誰」、投資及網上情緣。10男33女受騙者報稱學生、文員、主婦、退休人士等。

其中最高單一損失為76歲婦，去年接獲來電稱郵包涉內地犯罪，被轉駁至「執法機關」，騙徒稱要檢查其銀行存款是否涉及黑錢，事主不虞有詐，去年11月至今年2月將8220萬元銀行存款分196次轉至騙徒戶口。

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