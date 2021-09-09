疲勞轟炸簽9萬元美容療程 沒冷靜期取消無門

職員稱「你取消我哋畀公司鬧」

30歲的Dolly（化名）上月27日到該中心荃灣分店，兩名職員硬銷可用消費券、「你可以做公司model」，最終她以信用卡分期付91,200元，購買72次療程，事後半小時後悔欲取消帳單，惟職員推說有關員工剛外出用膳、「你取消，我哋會畀公司鬧」等，她遂向消委會投訴。

另一投訴人Y小姐（化名）稱上月28日在該店做療程期間，有職員游說她轉做美白激光療程後大讚其「塊面真係好白」，另一職員稱她臉有疣，不清除會愈生愈多，再游說她買14萬元療程去暗瘡印及收毛孔，又說「你可以做公司Model」，隨後稱可扣減她已以往已做的療程、每月減300元等，療程價減至約8萬元。

學生信用卡碌爆額 被促申新卡

Y小姐所持學生信用卡簽帳上限1萬元，因此簽卡分期付1萬元，「職員叫我申請其他信用卡，下個月再碌」，她回家後向消委會投訴。她稱美容院銷售方法是不斷轟炸，不讓你思考，又說疫下生意受挫，職員更加硬銷，政府應盡快立法設冷靜期，「我以後不敢再去美容院，今次當交學費」。

本報查詢未覆 翌日事主獲退款

本報多次致電、電郵水瓶座美容健康纖體中心及上門到其荃灣分店查詢，均未獲回覆，而該店於本報上門查詢翌日回覆Dolly稱願只扣除單次療程收費約4000元，退款約8萬元。

Y小姐後來亦收到通知可只扣除銀行手續費，退款約1萬元，並取消已購買約8萬元療程。

消委會回覆，一直關注醫療美容服務質素及營銷手法，呼籲業界自律，並促政府建立完整牌照制度，引入冷靜期及申訴機制；該會今年首8個月接獲709宗美容投訴，當中三成半涉銷售手法。

商務及經濟發展局回覆，2019年曾研究立法實施冷靜期規管美容和健身服務合約，惟當年下半年社會環境、經濟情况和消費氣氛劇變，有必要根據當前情况重新檢視立法範圍和細節，並審視立法時間和方向。

明報記者