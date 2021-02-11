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M+11‧12開幕 發稿宣布未提展品 艾未未：沒獲解釋作品排除原因

【明報專訊】今年初曾引起館藏爭議、西九文化區的M+博物館公布，11月12日（周五）開放予公眾。為慶祝開幕，本港居民可在M+博物館由開幕日起的一年內，免費參觀M+展廳的展覽。不過，西九文化區管理局昨只透過新聞稿公布開幕大事，未有進一步交代開幕展覽展品內容。中國異見藝術家艾未未本周一稱，受《港區國安法》影響，M+將在開幕展覽排除他部分作品，艾未未昨回覆本報稱，西九管理局未向他解釋原因，認為本港實施國安法後「再不會有晴天，再不會有言論自由、表達自由的空間」。

西九管理局昨以新聞稿交代M+開幕安排，稱11月11日將舉行開幕儀式，翌日正式開放予公眾。M+設有33個展廳及其他展覽空間，展覽空間約有1.7萬平方米，將展示約1500件館藏，開幕展將由6個專題展覽組成，包括「香港：此地彼方」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」、「物件‧空間‧互動」、「個體‧源流‧表現」、「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」及「博物館之夢」。

6專題展覽 首年港人免費

西九管理局表示，為慶祝M+開幕，持有效身分證明文件本港居民，從開幕日起計12個月內可免費參觀M+展覽。據西九管理局資料，M+成人正價入場費120元（詳見表）。

西九管理局董事局主席唐英年透過新聞稿表示，M+正式開幕是西九文化區發展進程中的重要里程碑。

艾：國安法下表達自由不再

艾未未本周一在網上撰文稱，受國安法影響，M+開幕展覽將排除其部分作品，包括他向北京天安門豎中指的《透視研究：天安門》等。艾未未昨以電郵回覆本報稱，M+沒與他聯繫，西九管理局亦沒有解釋排除部分作品的原因，他亦不知道會有多少作品最終不予展出，「但是我知道凡是涉及到政治符號、政治人物、政治事件的作品，都不會展出」。

M+：挑精選作品放開幕展覽

艾未未說，有關決定與本港實行國安法有關，形容國安法在港「將永遠像是一團烏雲，籠罩在香港上空」，本港實施國安法後「再不會有晴天，再不會有言論自由、表達自由的空間」，又稱無論在藝術、電影、文學抑或任何涉及到言論和將來的媒體方面，都會受到嚴格控制，「這個只可能愈來愈緊」。

M+昨回應本報稱，開幕展覽正進入最後籌備階段，詳情稍後公布；又稱十分重視希克博士（Uli Sigg）捐贈藏品的保管和運用，將挑選精選作品在開幕展覽中展出；但未正面回覆會否排除展出艾未未部分作品。

葉傲冬料西九會再回應館藏

西九管理局董事局前成員葉傲冬認為，M+的策展需平衡受眾及持份者感受，目前正努力籌備，相信未來西九管理層會再向公眾回應館藏事宜。

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