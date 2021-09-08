中大港大設私家醫院 陳沛然憂公營外援睇私症

【明報專訊】審議增設特別註冊引入非本地培訓醫生的法案委員會昨完成逐條審議，將於10月13日提交立法會大會恢復二讀辯論。特別註冊醫生限聘於4間公營機構，醫學界議員陳沛然（圖）關注，當中兩間醫學院設私家醫院，會否代表特別註冊醫生可在私院看「私家症」，變相補充私營人手而非解決公營人手問題；政府解釋稱，大學有一貫做私家症機制。
執照醫生醫學會：執業試屬唯一公平考核
另外，香港執照醫生醫學會昨發聲明，稱執業試是唯一公平可靠的機制考核非本地培訓醫生，憂修訂影響本港醫療質素。中大學生會醫學院院會前日亦促政府為全民福祉着想，慎思推行免試執業之必要。
政府於上周二就上述草案提出3項新修訂，包括放寬至非港人專科醫生可經特別註冊來港，7日後即昨日，法案委員會進入並完成逐條審議。食衛局副局長徐德義會後被問會否考慮採納醫學界意見時回應，會繼續與不同醫生團體溝通，了解其擔憂再解釋。陳沛然昨指未有足夠時間討論新修訂，不合理且不理想。
官員稱公營醫療機構名單不延伸境外
特別註冊醫生被限受聘於兩間醫學院，衛生署及醫管局，但機構名單將可經「先訂立後審議」更改，食衛局首席助理秘書長（衛生）馮品聰昨解釋，因預料更改不會有大爭議，做法可簡化程序。自由黨邵家輝不同意，反問為何不能先審議後訂立，否則適逢立法會無開會就自然生效。陳沛然亦不同意更改名單屬無爭議，又問當局是否計劃增加指定機構及深圳中大醫學院會否納入名單。食衛局副秘書長（衛生）關如璧表示，目前無計劃加指定機構，但舉例如他日香港有第三間醫學院，此方式增訂非不合理，且不會延伸至境外醫學院。
徐德義：大學有一貫做私家症機制
陳沛然亦關注本港兩間醫學院有相連的私家醫院，特別註冊醫生會否能在私院做「私家症」，變相補充私營人手而非解決公營人手短缺。徐德義解釋，大學現聘醫生時訂明私家症時數，亦將適用於特別註冊。
新民黨葉劉淑儀關注，兩間醫學院會否派特別註冊醫生到內地分校；關如璧回應稱醫生能否在內地執業不是由香港法例規管。另外，立法會助理法律顧問簡允儀指，特別註冊委員會日後制定認可醫學院名單後，註冊主任和立法會都不會有酌情權修訂名單，但有權修訂生效日期。
就邵家輝提出修正案，包括將特別註冊擴至香港永久居民的子女和配偶，並擴至在認可院校工作的醫生，徐德義回應稱政府新一輪修訂已「非常大」程度迎合議員和病人組織要求，大大增加非本地醫生來港途徑，不需再加細微變數。法案委員會主席葛珮帆指委員會就此修正案無共識，但邵家輝可自行提出。
相關字詞﹕徐德義 食衛局 2021年醫生註冊修訂條例草案