中大港大設私家醫院 陳沛然憂公營外援睇私症

執照醫生醫學會：執業試屬唯一公平考核

另外，香港執照醫生醫學會昨發聲明，稱執業試是唯一公平可靠的機制考核非本地培訓醫生，憂修訂影響本港醫療質素。中大學生會醫學院院會前日亦促政府為全民福祉着想，慎思推行免試執業之必要。

政府於上周二就上述草案提出3項新修訂，包括放寬至非港人專科醫生可經特別註冊來港，7日後即昨日，法案委員會進入並完成逐條審議。食衛局副局長徐德義會後被問會否考慮採納醫學界意見時回應，會繼續與不同醫生團體溝通，了解其擔憂再解釋。陳沛然昨指未有足夠時間討論新修訂，不合理且不理想。

官員稱公營醫療機構名單不延伸境外

特別註冊醫生被限受聘於兩間醫學院，衛生署及醫管局，但機構名單將可經「先訂立後審議」更改，食衛局首席助理秘書長（衛生）馮品聰昨解釋，因預料更改不會有大爭議，做法可簡化程序。自由黨邵家輝不同意，反問為何不能先審議後訂立，否則適逢立法會無開會就自然生效。陳沛然亦不同意更改名單屬無爭議，又問當局是否計劃增加指定機構及深圳中大醫學院會否納入名單。食衛局副秘書長（衛生）關如璧表示，目前無計劃加指定機構，但舉例如他日香港有第三間醫學院，此方式增訂非不合理，且不會延伸至境外醫學院。

徐德義：大學有一貫做私家症機制

陳沛然亦關注本港兩間醫學院有相連的私家醫院，特別註冊醫生會否能在私院做「私家症」，變相補充私營人手而非解決公營人手短缺。徐德義解釋，大學現聘醫生時訂明私家症時數，亦將適用於特別註冊。

新民黨葉劉淑儀關注，兩間醫學院會否派特別註冊醫生到內地分校；關如璧回應稱醫生能否在內地執業不是由香港法例規管。另外，立法會助理法律顧問簡允儀指，特別註冊委員會日後制定認可醫學院名單後，註冊主任和立法會都不會有酌情權修訂名單，但有權修訂生效日期。

就邵家輝提出修正案，包括將特別註冊擴至香港永久居民的子女和配偶，並擴至在認可院校工作的醫生，徐德義回應稱政府新一輪修訂已「非常大」程度迎合議員和病人組織要求，大大增加非本地醫生來港途徑，不需再加細微變數。法案委員會主席葛珮帆指委員會就此修正案無共識，但邵家輝可自行提出。