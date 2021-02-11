前海方案 林鄭：4月晤韓正有給意見 人民日報：抓緊「擴區」「改革開放」 對接港澳機制

林鄭月娥昨日出席行政會議前見記者時表示，關於前海方案，特區政府有參與和給予意見，今年4月她到深圳出席由國務院副總理韓正主持的粵港澳大灣區建設領導小組專題會議，就是商討前海方案和橫琴方案。她強調，前海從一開始定位便是面向香港，利用香港專業服務的優勢，成為現代服務業的示範地區，港府會積極、進取、主動參與前海方案。

前海「一開始定位便面向香港」

林鄭：積極主動參與

《人民日報》頭版刊發評論員文章〈在粵港澳大灣區建設中更好發揮示範引領作用〉，表示前海建設要抓住「擴區」和「改革開放」兩個重點，以制度創新為核心，在一國兩制框架下先行先試，推進與港澳規則銜接、機制對接。

另據《深圳特區報》報道，未來前海其中一個定位是做大灣區全面深化改革創新的試驗平台，包括推進現代服務業創新發展、加快科技發展體制機制改革、打造國際一流營商環境及創新合作區治理模式四大方面。方案提到要建立健全聯通港澳、接軌國際的現代服務業發展機制體制，如5月時財政部和稅務總局聯合通知，除將前海的企業所得稅優惠政策延長至2025年，優惠目錄亦新增法律、會計、稅務、人力資源等香港優勢產業的「商務服務業」，原有「信息服務業」也增加區塊鏈（Blockchain）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、人工智能和智能穿戴等新興行業。

合作區概念股彈起 深水規院漲停

而繼橫琴概念股周一上揚，昨日亦輪到前海概念股彈起。港股方面，深圳國際（0152）、深圳控股（0604）早段已升近4%，收市升9.02%至11.12元及升4.8%至2.4元；廣深鐵路（0525）收報1.5元，亦有1.35%升幅。A股方面，深圳機場開市即漲停，收市仍升近8%；深圳市國資委為控股股東的深水規院更全日漲停，此外，招商蛇口、四方精創等前海概念股也錄升幅。

（大灣區）