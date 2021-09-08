港聞

港聞二

擲燃彈案官曾質疑「罔顧生命」理據 警：冇扔到我方向 就放心啲

【明報專訊】大埔警署去年4月凌晨遭人投擲汽油彈，警署車閘及外牆被火熏黑，3名同校中學生被控縱火等罪名，法官林偉權開審時一度質疑控方「罔顧一名警員生命」的檢控基礎，案件昨續審。兩名18歲學生各承認一項襲警罪，3人皆不承認有意圖而縱火罪。目擊警員作供稱，3名黑衣人跑向警署鐵閘時，手上「有火花」，他嘗試行前觀察，但「見佢扔汽油彈，冇行得太前」，更稱「冇扔到我方向，就放心咗啲」。

「見佢扔彈 冇行得太前」

3名被告為中五生曾華錕（18歲）、中五生羅聶峰（18歲）及中三郭姓男生（16歲）。警員劉俊傑供稱當晚在警署停車場當值，為進出車輛內的人量度體溫。至凌晨2時許，看到3名黑衣人從富善邨方向跑向警署鐵閘，3人戴黑口罩及穿黑衣，手持汽油彈扔向鐵閘。首名男子的黑外套有花紋，第二及第三名男子則同樣戴眼鏡。

警形容次被告大隻少少

官上前觀察「相差不大」

劉指看到鐵絲網燒焦，打算協助滅火，但聽到有人嗌「幫手」及推開鐵閘，在迴旋處看見兩名男子被制服，其後有其他警員在附近截停一名黑衣男子及帶到警車調查，劉俊傑搜查經過時，指出該男子是投擲汽油彈後逃走的男子，即第三被告，並形容第三被告身形最瘦削，第二名男子雖戴眼鏡但「身形大隻少少」。林官遂請3名被告站立，更走到證人台前觀察，邀請控辯雙方提出各自觀察，林官認為3人身高有明顯分別，但整體身形相差不大。

代表第三被告的大律師盤問時指第三被告的證物沒背囊，且所穿球鞋較淺色，遂問劉是否同意第三被告或不是投擲汽油彈後逃去的人，劉指現時證據令他「確實會猶豫」，同意辯方說法。案件今續。

【案件編號：DCCC 803/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕中學生 襲警罪 縱火 大埔警署 反修例運動

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