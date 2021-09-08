疑不滿反修例案裁決 無業漢電話滋擾法官被捕

警方早前接獲司法機構報案，稱有3名區域法院法官辦公室接獲大量及重複的來電騷擾，案件交由港島總區刑事總部調查。警方前日在觀塘拘捕涉案男子陸志榮（57歲，報稱無業），並在他身上搜獲一部懷疑用以犯案的電話及多張電話卡，以及載有法官資料的「犯案備忘錄」，他早前曾有多宗類似的滋擾案底。

以法官辦公室電話號碼索大量傳真

署理警司謝子坤稱，案發時間由去年10月至今年7月，貼近該3名法官審理反修例案件的時間。謝指，疑犯懷疑利用不同電話號碼大量致電政府部門、銀行甚至財務公司自動語音系統，以法官辦公室電話號碼索取傳真文件，不排除有人因不滿法官審理反修例案件的裁決，遂以電話滋擾報復，但警方指，暫無證據顯示疑犯的親友涉及該些案件，而被滋擾的法官並非全部為國安法指定法官。

謝指，疑犯不定時犯案，曾連續數天致電超過10個機構索取傳真，每日打逾百次電話。而每當法官辦公室收到電話，提起話筒時只會響起傳真機信號聲音，轉駁至傳真機時會收到大量傳真文件。

司法機構發言人表示，不會評論任何有可能進入司法程序的個案，司法機構一直高度關注任何試圖向法官施加不當壓力的行為，並重申法官及司法人員依法處理案件，確保司法公正；如對判決或判刑不滿意，有上訴機制處理。警方未有公布3名被騷擾法官名字，翻查資料，區域法院法官陳廣池早前審理一宗2019年暴動案期間，在庭上透露其官方電話受「低端滋擾」，最近被人不停用傳真機傳文件。

有滋擾案底 曾稱接受精神科治療

翻查資料，被捕男子陸志榮曾開補習社，2011年一名中七女學生在其補習社工作一日後辭職，懷疑觸怒陸男，他其後多次以女生住址報警虛報案件，又向搬運、裝修甚至滅蟲公司預約服務，又向多間地產代理行訛稱放盤，導致不時有經紀、裝修工甚至警察上門。陸於2012年被裁定4項以電話發放明知是虛假的信息，旨在對他人造成煩擾罪名成立，被判囚21周，翌年上訴得直。

惟他2014年再以類似手法滋擾該女生及另一男子，被裁定3項發出虛假信息騷擾他人罪成，判囚7日、緩刑24個月，他求情時透露自己曾接受精神科治療，其後上訴被駁回。原審期間控方指陸涉嫌滋擾拘捕他的警長，發傳真至警署指控警長「好賭、嫖妓」，他另被控一項「與訊息有關的罪行」，惟因該控罪涵蓋範圍不包括發傳真，法庭判他罪名不成立。2016年，陸在九龍城街頭重遇其2014年滋擾案的案件主管，涉嫌跟蹤該名高級督察，被判遊蕩罪成，囚1個月；另因跟蹤警員違反緩刑令，需另囚7天，分期執行。