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國安犯未定罪還押 陳澤銘支持加快審訊 接任律師會會長 對法治仍充滿信心

【明報專訊】律師會理事改選上月受全城矚目，甚至引來官媒《人民日報》、特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊先後發聲。風風火火過後，律師會迎來新會長陳澤銘，他接受傳媒訪問時，自言對香港法治、司法獨立仍充滿信心，但談到《港區國安法》逾一年來的執行情况時，亦提及還押者未經定罪，支持加快審訊程序，「始終他們未經法庭判定有罪，可否加快審訊，令他們有罪、無罪都有答案？」

明報記者 邱榕瀅

法律界寒蟬 陳：對新法有疑惑正常

陳澤銘昨接受訪問，被問到國安法已生效逾一年，即使法律界亦見寒蟬效應，不敢評論太多，陳澤銘一再表示，市民對新法例有疑惑之處亦是正常，新法例必然有適應期；即使是本地法例，亦要透過累積案例，令公眾對法律原則更清晰。他指出，法院已審訊數宗國安法案件，終審法院亦曾就技術議題頒布判決，相信案例累積後，市民便會知悉法例真正用意。

同意司法仍獨立 上訴機制有效

現時數十人已因違反國安法身陷囹圄，「快必」譚得志甚至已還押超過一年，被問到國安法有何可改善之處，陳澤銘亦稱香港實行無罪推定原則，支持加快審訊，「可否加快審訊程序，令他們有罪、無罪，都有答案？如有罪，便受應有懲罰；如無罪便應釋放」。

國安法生效後，外界對香港法治狀况紛表憂慮，但陳澤銘強調對香港法治、司法獨立仍充滿信心，亦不點名引述終院非常任法官韋彥德稱，同意香港司法仍然獨立；又強調縱然法院判決不時引起社會爭論，但上訴機制仍行之有效。

稱未聞非常任法官因法治變壞辭職

然而，原任終院非常任法官的施覺民、何熙怡，前者辭職，後者拒絕續任。就此，陳澤銘則表示，未聞非常任法官因香港法治情况變壞而辭職，相信個別法官續任與否，許多時是基於個人原因。被問到建制派曾倡議引入英國、澳洲、加拿大以外國家的法官，陳澤銘引述《基本法》第92條指，應按其司法、專業才能選用法官，「《基本法》沒說只能從英國找法官，亦無說不可在其他普通法地區（選法官），只要在普通法地區、德高望重的法官，都應可考慮」。

領導律師會戰兢亦興奮 盼率理事上京

陳澤銘上任至今逾一星期，他自言心情縱然是戰戰兢兢，但亦覺興奮，形容眼前工作富挑戰性，會與港府等機構維持恆常聯繫。過去兩年，律師會亦因疫情未能訪京，陳澤銘盼疫情放緩後，可帶同整個理事會上京，「作為會長有責任，即使不同理事有不同政見，都希望可一同去（北京）」。

相關字詞﹕陳澤銘 無罪推定 還押 國安法

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