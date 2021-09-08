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大埔車禍的士司機屬兼職 警不排除控誤殺

【明報專訊】大埔廣福道上月發生嚴重車禍造成2死8傷。警方昨在大埔區議會交代調查進度，被捕63歲的士司機莫培華為周日兼職司機，有40多年駕駛經驗，是大埔居民，熟悉區內交通，警方不排除以誤殺罪名檢控。

司機大埔居民 40年駕駛經驗

大埔區議會昨開會討論車禍，大埔區指揮官馬偉卿會上稱肇事司機是兼職，去年底起逢周日上班，有40多年駕駛經驗，本身是大埔居民，熟悉區內交通。警方正進行化驗工作，包括驗車及證物等，若蒐證發現司機行為極端鹵莽，不排除以殺人相關罪行方向跟進，例如誤殺罪。警方又稱法庭下月26日再提訊，會加快調查進度。

業界倡車隊化管理 引入科技提示越線

運輪署回應查詢時稱，無備存兼職的士司機數目。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，疫下多人因失業轉行兼職駕的士，而周日的士車租較平日便宜100元。他認為不少兼職司機有豐富駕駛經驗，但質素參差，建議車隊化管理全兼職司機，提供訓練，並引入新科技，例如當車輛越線或司機專注不足時提示。

社會福利署大埔及北區福利專員任滿河昨在區議會上透露，目前8名傷者中4人仍留院，4歲男童劉殷喆與懷孕母親情况較嚴重，現時已有改善，社署社工每日陪同父親劉先生到醫院照顧二人，並提供經濟及情緒輔導工作。他又稱有向的士司機家屬提供情緒支援，亦有接觸其他傷者。

另外，多名區議員提出在安全島上加裝護柱，並稱意外路段常有的士違泊巴士站，阻礙巴士上落客，又稱近年的士司機在車頭放置電話接單，要求警方加強執法。運輸署代表稱會檢視涉事路段交通措施有無改善空間；警方認同的士違泊問題不理想，承諾會加強巡查，並繼續打擊駕駛時使用手提電話。

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