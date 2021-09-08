三跑鋪設完成 料明年下半年啟用

T2客運廊2024年完工 留地擴建

整個第三跑道系統工程耗資1415億元，包括填海650公頃、興建新跑道、T2客運廊等，其中第三條跑道長3800米，闊60米，今年6月已完成鋪設，現時正進行飛行區地面燈號工程，會安裝超過1.4萬個地面燈號，每個助航燈高1米，將鑲嵌入地下。

與現有跑道一樣，第三跑道用瀝青鋪設，機管局三跑道項目管理副總監梁景然說，因填海地難免不平均沉降，瀝青有較大彈性，可包容沉降，預計約7至8年會因沉降或老化而要重鋪或拉平。被問及新設施是否要設永久區域用作病毒檢測等，梁說新設施面積大，有足夠空間加設臨時檢測設施。

稱沉降難免 預計8年後需重鋪跑道

梁景然表示，疫情下三跑工程的物料和工作人員來港都受影響，但機管局有應變計劃，且疫情令現有跑道航班量減少，令工程更有彈性。他說，整個三跑道系統工程至今已完成超過一半，工程造價和時間表仍與原計劃一致，預計明年下半年第三跑道落成，至2024年整個三跑系統完成。

現時三跑系統的T2客運廊設計為「單Y形」，梁景然稱機管局預留土地以便日後擴建成「雙Y形」，至於何時擴建則要視乎實際流量，他相信新型冠狀病毒疫情令航空需求有改變，但不排除通關後有「報復性」外遊需求，期望擴建不會太早，亦不會太遲。

特首林鄭月娥致辭時表示，三跑工程面對社會動亂、疫情等挑戰，至今填海工程已大致完成，能有此進度，顯示香港的「can-do spirit」。她預期本港航空業在疫情後會逐步復蘇，甚至會快速反彈，會按原定目標於明年啟用三跑。她又說，三跑填海工程採用的「深層水泥拌合法」，可在「明日大嶼」填海工程「大派用場」。

林太稱，政府過去不是不願投資基建，而是面對惡劣政治環境和拉布，政府「好怕」到立法會申請撥款，但相關情况已過去，財委會今年批出2800億元撥款，日後政府不會怕去立法會，「想做事」的魄力會重新在香港出現。