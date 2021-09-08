倉內缺應急照明 經理：一盞都叫有

片段所見，最先起火的3樓迷你倉漆黑一片，令人關注倉內照明有否正常運作。呂國榮承認，涉事迷你倉要做間隔改動工程，包括起火的3樓在內，共有5層迷你倉欠缺貓頭鷹燈。不過，他不清楚法例規定要安裝多少盞，「入職以來，公司無規定要有這方面的知識」。

沒留意倉庫間距「不會用尺量」

最先起火的3樓設有約301個迷你倉，死者家屬一方向呂國榮問到，他是否知悉部分倉庫之間的距離少於1米。呂表示沒有留意，而且他巡倉時「不會用尺量度走廊」。本案發生後，消防處向迷你倉業界發指引，例如要求迷你倉預留2.4米闊走火通道。呂表示，現時青衣和新蒲崗迷你倉設有2.4米闊走廊，已符要求。

此外，迷你倉外牆案發時懸掛一塊大型廣告板，遮蓋不少窗戶。呂國榮表示，沒有收過業主通知要拆除廣告板，亦不清楚公司有否向業主提供迷你倉結構圖則。

（迷你倉大火）