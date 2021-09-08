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稱下屬報告語氣平淡 以為小火 迷你倉物業經理否認阻報警

【明報專訊】九龍灣淘大工業村迷你倉2016年四級大火案致兩消防員殉職，昨第五日死因聆訊。時昌迷你倉助理物業經理呂國榮供稱，當日收到下屬致電以平淡語氣告知倉內起火，故估計火勢不嚴重，認為毋須驚動警方。死者家屬一方盤問下，他堅稱沒有阻止下屬報警，「難道我叫他（同事）不報警，他真的不報警？」他亦否認身為公司高層，當日決定太輕率，「理解錯誤就代表輕率嗎？」

稱理解錯誤 否認決定輕率

涉事迷你倉於2016年6月21日起火。事發當日早上約10時半，呂國榮原本前往荃灣工作，途中收到下屬、時任區域經理黃家晉致電，至早上11時許呂抵達涉事迷你倉。呂憶述，黃當時語氣平淡，「只是說地下有火，不知道是大火或細火」，所以沒有查問火警細節，僅稱會盡快趕往涉事迷你倉，並建議黃使用滅火筒救火。不久，他收到黃第二通電話，他引述黃稱，「剛才有火，現在不見了」，故起初判斷火勢不嚴重，到埗後才知悉倉內冒煙，後來在警員指示下離開現場。

稱不在現場 「報不報警非由我決定」

呂國榮表示，他與下屬黃家晉通話時，從來無人提過要報警。代表死者家屬的大律師曾藹琪盤問下，呂認同報警較為穩妥，但稱基於下屬語氣，判斷火勢較輕微，「可以自行救熄的話，不必驚動警方」。至於為何不願意報警，他解釋，「首先，報不報警並非由我決定，我不是第一身在現場，同事直接目睹現場，難道我叫他（同事）不報警，他真的不報警？」

呂國榮繼而強調，如果火勢有變化，下屬衡量風險後可以自行報警，「我沒有阻止、不批准報警」，他舉例稱街邊垃圾桶不時冒煙，正常人不會動輒報警。呂國榮說，下屬當時僅告知「有火」，而不是發生「火燭」，令他誤以為火勢不嚴重，「如果描述得好一些，當然要逃離現場去報警」。呂國榮否認如黃家晉所說，曾要求下屬等他到埗才報警，「我有叫他等我，沒有叫他等待我先報警」。

否認曾要求下屬等他到埗才報警

代表消防處的大律師伍健民質疑，既然致電999報案不用花錢，呂一直躊躇是否報警，令人摸不着頭腦。呂聞言表示，「我無提及過要報警，你都是執著這一句而己，但我無講，不等於無鼓勵同事報警」。

被問到身為公司的高層，沒有嘗試理解火勢，態度是否過於輕率，呂略帶激動反問，「作為領導人，不可以理解錯誤嗎？理解錯誤就代表輕率嗎？」研訊今續。

【案件編號：CCDI 333-334/16】

（迷你倉大火）

相關字詞﹕時昌迷你倉 殉職消防員 淘大工業村迷你倉大火 死因研訊

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