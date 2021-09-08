艾未未：M+開幕展 作品將被排除 指國安法影響 西九館藏名單缺「中指天安門」圖像

西九管理局及瑞信未回覆

本報昨向西九管理局及瑞信查詢艾未未所提及的事宜，兩者至截稿前均未有回覆。

艾未未在文中表示，受《港區國安法》影響，M+博物館決定在開幕展覽中，排除展出他部分藝術照片作品，原因是《透視研究》系列中，其中一張照片涉及向北京天安門舉中指等內容。他說曾在世界上其他政府或文化神聖的建築物做同樣事情，去年在港實施國安法後，「香港政治環境在一夜之間惡化，中國政府的『一國兩制』承諾成為了一張廢紙」。他說，這不僅改變香港的政治和生活，也影響剛建成的M+博物館及希克捐贈藝術收藏的初衷。

西九管理局於2012年以「部分捐贈、部分收購」模式，接受希克捐贈1463件中國當代藝術品，同時以1.77億元向希克購買47件藝術品。

稱舉中指難與坦克鎮壓相提並論

艾未未表示，難以相信他26年前在天安門廣場的作品，再次成為重大歷史轉折點的引爆點，「成為中國政治審查文化藝術的激烈註腳」。他說於1989年、即他對天安門舉起中指的6年前，政府的坦克和武裝士兵闖入廣場，驅逐和平示威的學生，他的輕蔑手勢不能與武裝攻擊相提並論，但他的行為反映「藝術在政治中的價值不能被抹去」。

兩作品僅有文字說明 正面全裸作品無紀錄

M+官方網頁自上月推出後，館藏名單至今未顯示多個具爭議館藏的圖像，只有文字說明，包括艾未未《透視研究：天安門》、《中國地圖》兩作品無顯示圖像；艾未未正面全裸攝影作品《自拍，東三街公寓》更沒任何紀錄。

稱遭瑞信終止帳戶 質疑為擴在華業務

另外，艾未未亦在文中披露，他於今年春天接獲瑞信通知，該集團指根據新政策，關閉全部有犯罪紀錄者的帳戶。艾未未強調，他曾被內地政府拘留，但從未受到當局正式指控及被判有罪，事實不難翻查。他認為瑞信是故意認定他曾在內地定罪，以此為由關閉他的戶口，此舉是因為瑞信要在內地擴展業務。

本報昨分別以電郵及留言方式向艾未未及希克查詢，艾未未工作室回覆稱已把問題轉給艾未未，若可以便會回覆；至於希克則截稿前未有回覆。