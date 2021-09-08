港聞

港聞二

區志光首為犯聚致歉 無答是否餞別京官

【明報專訊】警方在調查3月一宗企圖強姦案期間，揭發一個違反限聚令的飯局，在席者包括保安局副局長區志光、入境事務處長區嘉宏及海關關長鄧以海等9人被票控。區志光昨出席立法會保安事務委員會後，首次親身為事件致歉，但未有回應飯局是否餞別調任離港的時任外交部駐香港特派員公署副特派員宋如安。

本報早前引述消息報道，當日出席飯局者，還有時任外交部駐香港特派員公署副特派員宋如安，有指該飯局主題是餞別即將調任離港的他。區志光今日兩度被問及宋如安是否有出席飯局，他未有正面回應，僅稱事件牽涉進行中的司法程序，不宜詳細討論，亦無回應由誰邀請他出席飯局。

稱無利益衝突沒欠人情

區志光表示，就出席晚宴而違反限聚一事再次向公眾誠心致歉，並稱日後出席活動時一定會更小心和謹慎，事前會「先想清楚、看清楚」。他稱在事件中沒有干犯任何刑事罪行，亦並非調查對象，重申在事件當中沒有任何利益衝突，不會影響工作上的判斷，亦不會因事件欠下人情。他又說，自己最重要的工作之一是接觸不同界別的人，未來亦會繼續出席與工作有關的活動。

該高官飯局在3月2日發生，至7月被傳媒揭發。飯局至今半年，仍有不少疑團未解，如飯局所涉開支、宋如安有否被票控違反限聚令等，亦引起公眾關注該3名官員出席飯局是否涉利益衝突。至於出席飯局的恒大集團高層陳奮，早前被控一項企圖強姦罪並提堂，初級偵訊排期於10月6至7日進行，他暫准以10萬元保釋外出。

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