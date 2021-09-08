區志光首為犯聚致歉 無答是否餞別京官

本報早前引述消息報道，當日出席飯局者，還有時任外交部駐香港特派員公署副特派員宋如安，有指該飯局主題是餞別即將調任離港的他。區志光今日兩度被問及宋如安是否有出席飯局，他未有正面回應，僅稱事件牽涉進行中的司法程序，不宜詳細討論，亦無回應由誰邀請他出席飯局。

稱無利益衝突沒欠人情

區志光表示，就出席晚宴而違反限聚一事再次向公眾誠心致歉，並稱日後出席活動時一定會更小心和謹慎，事前會「先想清楚、看清楚」。他稱在事件中沒有干犯任何刑事罪行，亦並非調查對象，重申在事件當中沒有任何利益衝突，不會影響工作上的判斷，亦不會因事件欠下人情。他又說，自己最重要的工作之一是接觸不同界別的人，未來亦會繼續出席與工作有關的活動。

該高官飯局在3月2日發生，至7月被傳媒揭發。飯局至今半年，仍有不少疑團未解，如飯局所涉開支、宋如安有否被票控違反限聚令等，亦引起公眾關注該3名官員出席飯局是否涉利益衝突。至於出席飯局的恒大集團高層陳奮，早前被控一項企圖強姦罪並提堂，初級偵訊排期於10月6至7日進行，他暫准以10萬元保釋外出。