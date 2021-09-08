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港聞二

兩周13抵港外傭確診 有曾在港驗出抗體

【明報專訊】本港新冠病毒本地個案至昨日「清零」21天，另新增6宗輸入個案，患者均曾接種疫苗，並驗出L452R變異病毒株，包括兩名菲律賓抵港外傭及一名機組人員。過去兩周有13名抵港外傭確診，其中9人曾在港打針，其餘4人於菲律賓接種。此外，本港最新危殆、嚴重住院患者「清零」，一名入院逾7個月的82歲老翁由嚴重轉穩定。

返港女患者曾到14處納強檢

6宗輸入個案中，患者曾接種新冠疫苗，帶L452R變異病毒株，包括兩名菲律賓抵港的外傭，分別在港接種科興及復必泰，其中37歲外傭7月底在港驗出抗體陽性。初步確診少於5宗。

確診者另涉及抵港前21日在港居住的42歲女子，其居住大廈將軍澳日出康城2A期領都2座，前晚已被封區，居民須強制檢測。據衛生署前晚公布的強檢名單，患者曾到訪14個地點，包括觀塘APM食肆「錦麗」、九龍塘又一城等，另曾於8月17日上午及22日下午到訪九龍塘「漫春天精品酒店」和「異風情精品酒店」，曾於指定時間到訪相關地點的市民，須於明日或之前檢測。

危殆嚴重患者「清零」

另外，本港危殆、嚴重新冠病毒患者「清零」。據醫管局最新公布，截至昨早9時，一名本年1月22日公布確診留醫至今的82歲老翁，情况由嚴重轉為穩定。他確診後危殆，持續約4個月，至5月底轉嚴重，至今約3個半月。目前合共51名確診者仍留醫。

（新冠疫情）

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