竹篙灣800檢疫房料9‧20啟用 外傭代理指仍太少

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒歡迎安排，但指接連有抵港外傭確診感染新型冠狀病毒，外傭僱主有擔憂，更有僱主提議讓外傭檢疫28日。她促政府密切留意抵港外傭的確診率，若比率偏低，政府可進一步增加檢疫中心供外傭檢疫的單位，若比例上升，則應及時減少抵港外傭數量，甚至停止安排。

「連酒店1200房 日需1470房」

香港僱傭代理協會主席張結民則稱，昨已無法為抵港外傭預約荃灣絲麗酒店，酒店指預約額滿，至12月底才有房，竹篙灣檢疫中心每日費用較荃灣絲麗酒店低300元，但房間數量太少，「每日70個外傭抵港，每人檢疫21日，就要有1470間房，荃灣絲麗酒店400多個房間，竹篙灣推800間，根本不足夠」，建議政府撥更多檢疫中心房間供外傭檢疫。

據國泰航空網頁，9月20日從菲律賓馬尼拉飛往香港的航班，已顯示為「未能提供」，而9月21日的班機票價約2100元。張結民指本月初再多一間菲律賓航空公司因「熔斷機制」而停飛，令國泰由菲來港機位票價曾搶高至3000餘元，他相信檢疫中心下周開放預約後，機票價將被搶高。

打針「即日籌」擴至院舍醫療等員工

另外，政府宣布接種疫苗的「即日籌」安排，除了適用於滿60歲人士及滿12歲學生，明日起擴展至5個特定群組，包括安老院、殘疾人士院舍及護養院員工；醫療機構員工；學校教職員、校巴司機及保姆；餐飲業務和酒吧或酒館員工；建造業工地人員。

（新冠疫情）